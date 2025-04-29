Bilim insanlarından mRNA aşısı ile ilgili korkutan bulgu: En az 3 yıl boyunca devam ediyor
Covid-19 aşılarıyla birlikte gündem olan mRNA aşıları ile ilgili endişe yaratan bir araştırma yapıldı...
Bilim insanlarının mRNA temelli HIV aşıları üzerine yürüttüğü araştırmada, aşı uygulanan katılımcıların %7’sinde kaşıntılı kurdeşen görüldüğü tespit edildi.
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Aşı olan katılımcıların yarısında kurdeşen kısa bir süre sonra ortadan kaybolurken, katılımcıların yarısında ise aşı olduktan bir yıl sonra bile belirtilerin devam ettiği tespit edildi.
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