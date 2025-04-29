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  4. Bilim insanlarından mRNA aşısı ile ilgili korkutan bulgu: En az 3 yıl boyunca devam ediyor

Bilim insanlarından mRNA aşısı ile ilgili korkutan bulgu: En az 3 yıl boyunca devam ediyor

Covid-19 aşılarıyla birlikte gündem olan mRNA aşıları ile ilgili endişe yaratan bir araştırma yapıldı...

Bilim insanlarından mRNA aşısı ile ilgili korkutan bulgu: En az 3 yıl boyunca devam ediyor - Sayfa 1

Bilim insanları, mRNA bazlı HIV aşılarıyla ilgili dikkat çekici bir araştırma yaptı.

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Bilim insanlarından mRNA aşısı ile ilgili korkutan bulgu: En az 3 yıl boyunca devam ediyor - Sayfa 2

Bilim insanlarının mRNA temelli HIV aşıları üzerine yürüttüğü araştırmada, aşı uygulanan katılımcıların %7’sinde kaşıntılı kurdeşen görüldüğü tespit edildi.

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Bilim insanlarından mRNA aşısı ile ilgili korkutan bulgu: En az 3 yıl boyunca devam ediyor - Sayfa 3

Aşı olan katılımcıların yarısında kurdeşen kısa bir süre sonra ortadan kaybolurken, katılımcıların yarısında ise aşı olduktan bir yıl sonra bile belirtilerin devam ettiği tespit edildi.

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Bilim insanlarından mRNA aşısı ile ilgili korkutan bulgu: En az 3 yıl boyunca devam ediyor - Sayfa 4

Bilim insanları bazı vakalarda en az 3 yıl boyunca kurdeşenin devam ettiği belirtilirken, Moderna'nın yaptığı mRNA bazlı Covid-19 aşısı olanlarda kurdeşenin daha sık görüldüğüne de dikkat çekti.

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