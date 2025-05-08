ZÜRAFA GÖRENLER

Hayal gücün güçlü, kafan hep yükseklerde. Hızlı sonuç almak istersin, uzun vadeli süreçler seni çabuk sıkabilir. Sabırsız bir yapın olabilir. Zorlukları aşarken sabırsızca hemen sonuca ulaşma arzusu, bazen detayları kaçırmana neden olabilir. Ama bu aynı zamanda seni yaratıcı ve vizyon sahibi biri yapar.

Sen: Hızlı düşünen, çabuk hareket eden ama bazen sabırsız olabilen birisin.