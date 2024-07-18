Bilişim güvenliği teknolojisi bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Bilişim güvenliği teknolojisi, bilişim güvenliğinin teknik yönlerini anlayarak yönetim ve politika geliştirme becerilerine sahip, bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği, bilgisayar programcılığı alanlarında uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, bilişim güvenliği teknolojileri kaç yıllıktır? İş alanları nelerdir? İşte, bilişim güvenliği teknolojisi bölümüne dair detaylar…
Bilişim güvenliği teknolojisi bölümü kaç yıllıktır?
Bilişim güvenliği teknolojisi bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
Bilişim güvenliği teknolojisi bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Bilişim güvenliği teknolojisi bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.
Bilişim güvenliği teknolojisi bölümünde hangi dersler okutulur?
Bilişim güvenliği teknolojisi bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
İngilizce
Genel matematik
Programlama temelleri
Ağ temelleri
Temel elektrik ve elektronik
Siber güvenliğe giriş
Sunucu işletim sistemi
Veri tabanı
Veri yapıları
Güvenlik ürünleri yönetimi
İnternet programcılığı
Sistem analizi ve tasarımı