  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Bilmeniz gereken puf puf pişi yapma tekniği; Ayrıca hamur 1 gram bile yağ çekmiyor

Bilmeniz gereken puf puf pişi yapma tekniği; Ayrıca hamur 1 gram bile yağ çekmiyor

Mutfakta eti puf gibi kabaran pişi hazırlamak için bilmeniz gereken tüyo

Bilmeniz gereken puf puf pişi yapma tekniği; Ayrıca hamur 1 gram bile yağ çekmiyor - Sayfa 1

Havalar soğuyunca lezzetli hamur kızartmaları da pişmeye başladı. Ev hanımları özellikle hafta sonu kahvaltılarında nefis pişiler hazırlıyor.

1 | 13
Bilmeniz gereken puf puf pişi yapma tekniği; Ayrıca hamur 1 gram bile yağ çekmiyor - Sayfa 2

Fırından alınan ya da evde hazırlanan lezzetli hamurlardan elde edilen pişiler puf puf kabarıyor ve ağızları şenlendiriyor.

2 | 13
Bilmeniz gereken puf puf pişi yapma tekniği; Ayrıca hamur 1 gram bile yağ çekmiyor - Sayfa 3

Pişi ülkemizde çok yoğun tüketilse de aslında Makedonya’da vazgeçilmez kahvaltılardan biridir. Özellikle sabah saatlerinde işlerine gidenler kapış kapış pişi tüketiyor.

3 | 13
Bilmeniz gereken puf puf pişi yapma tekniği; Ayrıca hamur 1 gram bile yağ çekmiyor - Sayfa 4

MAKEDONYALI MARKO USTANIN SÖYLEDİĞİNE DİKKAT

Makedonya’da kuşaklar boyu pişi satan aileden gelen Marko usta, pişilerin kızgın yağda kızartılması gerektiğini söylüyor. Marco ustanın ailesinin tekniğine göre kızgın yağa atılan pişiler asla yağ çekmiyor.

 

4 | 13