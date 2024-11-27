Bilmeniz gereken puf puf pişi yapma tekniği; Ayrıca hamur 1 gram bile yağ çekmiyor
Mutfakta eti puf gibi kabaran pişi hazırlamak için bilmeniz gereken tüyo
Havalar soğuyunca lezzetli hamur kızartmaları da pişmeye başladı. Ev hanımları özellikle hafta sonu kahvaltılarında nefis pişiler hazırlıyor.
Fırından alınan ya da evde hazırlanan lezzetli hamurlardan elde edilen pişiler puf puf kabarıyor ve ağızları şenlendiriyor.
Pişi ülkemizde çok yoğun tüketilse de aslında Makedonya’da vazgeçilmez kahvaltılardan biridir. Özellikle sabah saatlerinde işlerine gidenler kapış kapış pişi tüketiyor.