  4. BİM 22 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bim markete Müzikli Boks Makinesi geliyor!

BİM 22 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bim markete Müzikli Boks Makinesi geliyor!

BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 22 Ekim 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 22 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 22 Ekim 2025 Çarşamba indirimleri...

WELMİ EV TİPİ PORTATİF INFRARED SAUNA

Fiyat: 95,000 TL

LUXELL HOME MASAJ KOLTUĞU

Fiyat: 45,000 TL

MAXFIT CLIMBER TIRMANMA ALETİ

Fiyat: 3,999 TL

MAXFIT MİNİ ELİPTİK EGZERSİZ ALETİ

Fiyat: 2,990 TL

