BİM 22 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bim markete Müzikli Boks Makinesi geliyor!
BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 22 Ekim 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 22 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 22 Ekim 2025 Çarşamba indirimleri...
WELMİ EV TİPİ PORTATİF INFRARED SAUNA
Fiyat: 95,000 TL
LUXELL HOME MASAJ KOLTUĞU
Fiyat: 45,000 TL
MAXFIT CLIMBER TIRMANMA ALETİ
Fiyat: 3,999 TL
MAXFIT MİNİ ELİPTİK EGZERSİZ ALETİ
Fiyat: 2,990 TL
