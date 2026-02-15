BİM teknolojiye meydan okuyor: Casper Via Cep Telefonu 20 Şubat 2026 Cuma satışta!

  1. Ekonomim
BİM’in bu haftaki sürprizi teknoloji kategorisinden geldi. Casper marka cep telefonu, piyasaya meydan okuyan fiyatla satışta olacak. Bim 20 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Bim 20 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 9,900 TL

SUNNY LED IŞIKLI SU ISITICI KETTLE

Fiyat: 549 TL

