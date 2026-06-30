BİM'den beklenen teknoloji fırsatı: 3 Temmuz Cuma BİM’e Corby Drone Deccon-X G567 geliyor!
BİM'den beklenen teknoloji fırsatı: 3 Temmuz Cuma BİM’e Corby Drone Deccon-X G567 geliyor!
BİM 3 Temmuz Cuma günü teknoloji meraklılarının merakla beklediği büyük fırsatı raflara taşıyor ve Corby Drone Deccon-X G567 modelini satışa sunuyor. Akıllı uçuş modları ve havada sabitleme özellikleriyle donatılan bu harika cihaz, gökyüzü maceralarını herkes için kolaylaştırıyor. Merakla beklenen bu ürün, cazip fiyatıyla bütçesini düşünen teknoloji severlerin yüzünü güldürüyor. Kolay kontrol imkanı sunan yapısıyla öne çıkan bu kaliteli drone modelini, sınırlı mağaza stokları hızla tükenmeden kaçırmayın.
DİJİTSU 55 İNÇ 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV 55DQ4000
Fiyat: 21.500 TL
1 | 118
2 | 118
3 | 118
4 | 118
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