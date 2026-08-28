Binlerce kişi tek bir mail ile şaşkına uğradı: Yurt dışı hayali olanlara soğuk duş

Öte yandan randevuların ertelenmesi, Trump yönetiminin yasal göç süreçlerini sıkılaştırma çabalarının son halkası olarak görülüyor. Yönetim daha önce sosyal medya taramalarını genişletmiş ve bazı vize türleri için başvuru ücretlerini artırmış veya artırmayı teklif etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump'ın göreve dönmesinden bu yana 175.000'den fazla vizeyi iptal ettiğini belirtiyor. Sadece bu kadarıyla da kalmıyor, ayrıca 24 Ağustos'ta, ülkeye turist veya iş amaçlı yasal olarak giren ve daha sonra sığınma talebinde bulunan kişilerin vizelerinin iptal edilmesine yönelik planlar duyuruldu.