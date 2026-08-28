Binlerce kişi tek bir mail ile şaşkına uğradı: Yurt dışı hayali olanlara soğuk duş
ABD’nin göçmenlere yönelik vize hamlesinde ne yazık ki sürpriz bir durdurma kararı alındı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) büyükelçilikleri ve konsoloslukları, dünya genelindeki göçmen vizesi başvuru sahiplerine beklenmedik bir mail gönderdi.
Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin hayallerinden biri, Avrupa veya Amerika’da yeni bir yaşam kurmak. Bugüne kadar ABD, göçmenlere kapılarını açıyordu. Ancak son dönemde alınan bazı kararlar sonrası, ABD’ye gitmek isteyen vatandaşların hayali, ne yazık ki suya düşecek.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) büyükelçilikleri ve konsoloslukları, dünya genelindeki göçmen vizesi başvuru sahiplerine gönderdikleri e-postalarla, uzun süredir beklenen mülakat randevularının ertelendiğini duyurmaya başladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, yaşanan durdurma kararının geçici olduğunu ve konsolosluk görevlilerinin "kamu yükü" (public charge) taraması konusunda yeni bir eğitime tabi tutulacaklarını açıkladı. Bu tarama, göç etmek isteyen kişinin ABD'ye geldikten sonra devlet yardımına bağımlı hale gelme olasılığını değerlendirmek için kullanılıyor.
Öte yandan randevuların ertelenmesi, Trump yönetiminin yasal göç süreçlerini sıkılaştırma çabalarının son halkası olarak görülüyor. Yönetim daha önce sosyal medya taramalarını genişletmiş ve bazı vize türleri için başvuru ücretlerini artırmış veya artırmayı teklif etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump'ın göreve dönmesinden bu yana 175.000'den fazla vizeyi iptal ettiğini belirtiyor. Sadece bu kadarıyla da kalmıyor, ayrıca 24 Ağustos'ta, ülkeye turist veya iş amaçlı yasal olarak giren ve daha sonra sığınma talebinde bulunan kişilerin vizelerinin iptal edilmesine yönelik planlar duyuruldu.