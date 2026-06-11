Binlercesi görüldü, halkı korku sardı: Karadeniz'de istila paniği

Bir başka önemli etken ise deniz suyu sıcaklığındaki artış. Sıcaklık artışına bağlı olarak bu canlılar kıyı kesimlere daha fazla gelebiliyor. Mevsimsel değişiklikler ve kirlilik de Karadeniz'deki denizanası varlığında genel bir artışa neden oluyor. Yani sadece üreme dönemi değil, daha derin sorunlar da işin içinde. Kirlilik ve sıcaklık artışı, denizanaları için uygun koşullar yaratırken, diğer deniz canlılarını da muhtemelen olumsuz etkiliyor.