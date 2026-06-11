Binlercesi görüldü, halkı korku sardı: Karadeniz'de istila paniği
Son günlerde Karadeniz'de görülen deniz anası, hem bölge halkı hem de yetkilileri endişelendirdi. Uzmanlar, konuya ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaştı.
Sinop sahillerinde son günlerde binlerce denizanasının gruplar halinde görüntülenmesi hem bölge halkını hem de yetkilileri endişelendirdi. Karadeniz'in önemli balıkçılık merkezlerinden biri olan kentte, 175 kilometrelik kıyı şeridinin farklı noktalarında yoğun bir denizanası varlığı gözlemlendi. Bu durum, "Acaba denizde bir şeyler mi ters gidiyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Bat'ın AA'ya yaptığı açıklamalara göre, bu durumun temel sebebi denizanalarının üreme dönemlerinde olmaları. Bu dönemlerde kıyı kesimlerinde gruplar halinde görülebildiklerini belirtiyor. Ancak, hepsi bu değil.
DENİZANASI ARTIŞININ NEDENLERİ
Uzmanlara göre kendi başlarına güçlü yüzemeyen bu canlılar, akıntılara ve rüzgarlara bağımlı olmasıyla biliniyor. Dolayısıyla, üreme dönemleri sürecinde rüzgarın da etkisiyle sahillere kadar sürüklenebiliyorlar. Rüzgarların oluşturduğu akıntı ve dalgalar onları açıktan kıyılara taşıyor.
Bir başka önemli etken ise deniz suyu sıcaklığındaki artış. Sıcaklık artışına bağlı olarak bu canlılar kıyı kesimlere daha fazla gelebiliyor. Mevsimsel değişiklikler ve kirlilik de Karadeniz'deki denizanası varlığında genel bir artışa neden oluyor. Yani sadece üreme dönemi değil, daha derin sorunlar da işin içinde. Kirlilik ve sıcaklık artışı, denizanaları için uygun koşullar yaratırken, diğer deniz canlılarını da muhtemelen olumsuz etkiliyor.