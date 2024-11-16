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  4. Bir avuç bile yemek basuru önlüyor ; Bu hazinenin kıymetini bilmiyormuşuz.

Bir avuç bile yemek basuru önlüyor ; Bu hazinenin kıymetini bilmiyormuşuz.

Glüten düşmanı patlıcanın sapı sayesinde hemoroidi önlemek mümkün. Sadece doğradığınız ya da yemeğini yaptığını patlıcanın saplarını kurutarak tüketmelisiniz.

Bir avuç bile yemek basuru önlüyor ; Bu hazinenin kıymetini bilmiyormuşuz. - Sayfa 1

Tıp literatüründe hemoroid olarak bilinen basur insanların korkulu rüyaları arasında bulunuyor. Bu ürkütücü hastalıktan kurtulmak isteyenler çeşitli yolları denerken uzak durmak isteyenler de doğal yolları deniyor.

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Bir avuç bile yemek basuru önlüyor ; Bu hazinenin kıymetini bilmiyormuşuz. - Sayfa 2

Fakat mutfakta pek de kıymetini bilmediğimiz hatta burun kıvırdığımız patlıcan basurun baş düşmanları arasında yer alıyor. Mutfağınızda kuruttuğunuz patlıcan sapları basuru önleyebiliyor.

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Bir avuç bile yemek basuru önlüyor ; Bu hazinenin kıymetini bilmiyormuşuz. - Sayfa 3

1 AVUCU BİLE BASURU ÖNLÜYOR

Op. Dr. Engin Baştürk enginbasturk.com sitesinde kaleme aldığı yazısında patlıcan sapının basuru iyileştirme özelliği olduğunu söylüyor.

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Bir avuç bile yemek basuru önlüyor ; Bu hazinenin kıymetini bilmiyormuşuz. - Sayfa 4

PATLICAN SAPI: Patlıcan saplarını su içinde kaynatılarak elde edilen doğal suyun soğutulmasını takiben içilmesi veya direkt olarak hemoroid memesi üzerine belirli bir süre temas ettirilmesinin yarar sağlar.

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