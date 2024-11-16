Bir avuç bile yemek basuru önlüyor ; Bu hazinenin kıymetini bilmiyormuşuz.
Glüten düşmanı patlıcanın sapı sayesinde hemoroidi önlemek mümkün. Sadece doğradığınız ya da yemeğini yaptığını patlıcanın saplarını kurutarak tüketmelisiniz.
Tıp literatüründe hemoroid olarak bilinen basur insanların korkulu rüyaları arasında bulunuyor. Bu ürkütücü hastalıktan kurtulmak isteyenler çeşitli yolları denerken uzak durmak isteyenler de doğal yolları deniyor.
Fakat mutfakta pek de kıymetini bilmediğimiz hatta burun kıvırdığımız patlıcan basurun baş düşmanları arasında yer alıyor. Mutfağınızda kuruttuğunuz patlıcan sapları basuru önleyebiliyor.
1 AVUCU BİLE BASURU ÖNLÜYOR
Op. Dr. Engin Baştürk enginbasturk.com sitesinde kaleme aldığı yazısında patlıcan sapının basuru iyileştirme özelliği olduğunu söylüyor.