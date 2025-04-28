Bir döneme damga vuran Çukur geri dönüyor! Yayınlanacağı platform ve set tarihi ortaya çıktı
2021’de final yaparak ekranlara veda eden fenomen dizi Çukur, film versiyonuyla ekranlara geri dönüyor. Daha önce ertelenen filmin yapımcısı, platformu ve set tarihleri ortaya çıktı.
Show TV’nin çok sevilen dizilerinden Çukur, ilk başladığı tarihten final bölümüne kadar büyük ilgi toplamayı başardı.
1 | 10
Gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle izleyenleri büyüleyen dizi, 2021’de ekranlara veda etmişti.
2 | 10
4 sezon ekranlarda kalan ve her hafta heyecanlandıran bölümleriyle izleyiciyi etkileyen fenomen dizinin yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusuydu.
3 | 10