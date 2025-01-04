Bir esnaf lokantası klasiği! Köftelerin şahı: Dalyan köfte
Kıymanın; yumurta, havuç , bezelye ve salçalı sos ile enfes buluşması sonucu hazırlanan dalyan köfte, görüntüsü ile de kendine hayran bırakıyor. Peki, esnaf lokantalarında tadına doyamadığımız dalyan köfte evde nasıl yapılır? İşte, dalyan köftenin tarifi ve püf noktası...
DALYAN KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 kilogram dana kıyma
2 adet rendelenmiş soğan
1 su bardağı galete unu
2 adet yumurta
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı pul biber
1 adet haşlanmış havuç
1 su bardağı haşlanmış bezelye
5 adet haşlanmış yumurta ( Köftenin içine dolgu için)
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım su bardağı su
DALYAN KÖFTE NASIL YAPILIR?
Bir yoğurma kabına kıyma, soğan, yumurta, galeta unu, sıvı yağ, tuz, karabiber ve pul biber eklenerek karıştırılır.
Yoğrulan kıyma pişirme kağıdının üzerine alınır. Kıyma rulo haline gelebilecek şekle getirilir ve tam ortasına bir çukur açılır.