Bir euroya İtalya’da evi satın alıp, yeniden yarattı! Yüzlerce kişi kiralamak için sıraya girdi

Geçmiş yıllarda Avrupa’da 1 euroya satılan gündem olmuştu. Sık sık haberlere konu olan 1 euroluk evlerin ya gerçek olmadığı ya da tadilat giderlerinin çok olduğu ifade edilmiş, çoğu kişi bu sorumluluğu almak istememişti.