Bir euroya İtalya’da evi satın alıp, yeniden yarattı! Yüzlerce kişi kiralamak için sıraya girdi
İtalya'nın bir kasabasında terk edilmiş, harabe üç katlı evi satın alan İngiliz, yaptığı tadilatlarla evi baştan yarattı. Evi görenler kiralamak için sıraya girdi.
Geçmiş yıllarda Avrupa’da 1 euroya satılan gündem olmuştu. Sık sık haberlere konu olan 1 euroluk evlerin ya gerçek olmadığı ya da tadilat giderlerinin çok olduğu ifade edilmiş, çoğu kişi bu sorumluluğu almak istememişti.
1 euroluk evler değişiyor
İngiliz vatandaşı 32 yaşındaki George Laing, şu sıralar İtalya’da aldığı 1 euroluk evle gündeme damga oturdu.
3 katlı bina terk edilmişti
George Laing, Aralık 2022'de Sicilya'nın Mussomeli kasabasında terk edilmiş üç katlı mülkü satın aldı.