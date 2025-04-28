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  4. Bir euroya İtalya’da evi satın alıp, yeniden yarattı! Yüzlerce kişi kiralamak için sıraya girdi

Bir euroya İtalya’da evi satın alıp, yeniden yarattı! Yüzlerce kişi kiralamak için sıraya girdi

İtalya'nın bir kasabasında terk edilmiş, harabe üç katlı evi satın alan İngiliz, yaptığı tadilatlarla evi baştan yarattı. Evi görenler kiralamak için sıraya girdi.

Bir euroya İtalya’da evi satın alıp, yeniden yarattı! Yüzlerce kişi kiralamak için sıraya girdi - Sayfa 1

Geçmiş yıllarda Avrupa’da 1 euroya satılan gündem olmuştu. Sık sık haberlere konu olan 1 euroluk evlerin ya gerçek olmadığı ya da tadilat giderlerinin çok olduğu ifade edilmiş, çoğu kişi bu sorumluluğu almak istememişti.

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Bir euroya İtalya’da evi satın alıp, yeniden yarattı! Yüzlerce kişi kiralamak için sıraya girdi - Sayfa 2

1 euroluk evler değişiyor

İngiliz vatandaşı 32 yaşındaki George Laing, şu sıralar İtalya’da aldığı 1 euroluk evle gündeme damga oturdu. 

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Bir euroya İtalya’da evi satın alıp, yeniden yarattı! Yüzlerce kişi kiralamak için sıraya girdi - Sayfa 3

3 katlı bina terk edilmişti

George Laing, Aralık 2022'de Sicilya'nın Mussomeli kasabasında terk edilmiş üç katlı mülkü satın aldı. 

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Bir euroya İtalya’da evi satın alıp, yeniden yarattı! Yüzlerce kişi kiralamak için sıraya girdi - Sayfa 4

Belediyenin yenileme projesi kapsamında

İngiliz, belediyenin düzenlediği bir yenileme projesi kapsamında olan ev için gerekli düzenlemeleri eksiksiz yerine getiren İngiliz  ev çok uygun maliyetle bakımını yaparak deyim yerindeyse baştan yarattı.

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