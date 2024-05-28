Bir haftada 3 şiddetli türbülans! Dünya çapında hangi rotalar en çok etkileniyor?
Bir hafta içinde ardı ardına şiddetli türbülans olayları yaşandı. Singapur Havayolları'ndaki ölümcül olay ve Türkiye üzerinde Doha-Dublin seferi yapan uçağın yolcularının yaralanmasının ardından türbülans nedir? Dünyadaki en türbülanslı rotalar nereler? sorusu gündeme geldi. Şili-ABD, türbülansın en çok yaşandığı güzergâh olurken, uzmanlar iklim değişikliğinin türbülansı artırdığını söylüyor.
Singapur Havayolları'na ait uçağın, Myanmar üzerinde uçarken ani ve aşırı türbülans olarak tanımlanan bir durumla karşılaşmasının ardından bir yolcu kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Singapur uçağından beş gün sonra, Doha-Dublin seferi yapan Katar Havayolları’na ait bir uçak, Türkiye üzerinde seyrettiği sırada türbülansa girmiş ve Türbülans sırasında uçakta bulunan 12 kişi yaralanmıştı. Türbülans uçmanın yayın bir parçası olsa da bazı noktakar türbülans için daha uygun, Türbülans nedir? Dünyadaki en türbülanslı rotalar nereler?
Türbülans nedir?
Türbülans, bir uçağın hareket halindeyken karşılaştığı hava akımlarındaki düzensizlikler nedeniyle oluşan ani ve kontrolsüz sarsıntılardır. Bu durum, uçağın ani yan ve dikey hareketlerine yol açar ve uçuş sırasında rahatsızlık veya tehlike yaratabilir. Yer yüzeyinin ısınmasıyla oluşan sıcak hava akımlarının yükselmesi ve soğuk havayla karşılaşması sonucu meydana gelen türbülans, genel olarak jet akımlarının sınırlarında, dağların üzerinde ve bazı bulut fırtınalarında görülüyor.
Türbülans en çok nerede görülür?
Türbülans, dünyanın farklı bölgelerinde ve belirli koşullarda daha sık meydana gelir. Özellikle And Dağları, Alpler ve Himalayalar gibi yüksek dağların üzerinde türbülans sıklıkla görülür.
Dağların üzerinden geçen hava akımları, dağ dalgası türbülansına neden olur. Okyanus üzerindeki hava akımları ve ekvatoral bölgelerdeki sıcak hava akımları türbülansa yol açabilir. Bengal Körfezi, özellikle muson mevsiminde türbülansa daha yaktındır.
Yüksek irtifalardaki hızlı hava akımları, yani jet akımları, türbülansa neden olabilir. Özellikle Atlantik ve Pasifik Okyanusları üzerindeki uçuşlar bu tür türbülansa maruz kalabilir. Yüksek nem ve sıcaklıkların türbülansı güçlendirdiğini söyleyen uzmanlar yaz aylarında Londra'dan New York'a uçmanın, aynı rotayı Aralık ayında uçmaktan daha sarsıntılı olabileceğini söylüyorlar ayrıca radar teknolojisi gelişmiş olsa da türbülansın tam olarak ne zaman ve nerede olacağını tahmin etmenin hâlâ mümkün olmadığı belirtiliyor.