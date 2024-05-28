Bir haftada 3 şiddetli türbülans! Dünya çapında hangi rotalar en çok etkileniyor?

Singapur Havayolları'na ait uçağın, Myanmar üzerinde uçarken ani ve aşırı türbülans olarak tanımlanan bir durumla karşılaşmasının ardından bir yolcu kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Singapur uçağından beş gün sonra, Doha-Dublin seferi yapan Katar Havayolları’na ait bir uçak, Türkiye üzerinde seyrettiği sırada türbülansa girmiş ve Türbülans sırasında uçakta bulunan 12 kişi yaralanmıştı. Türbülans uçmanın yayın bir parçası olsa da bazı noktakar türbülans için daha uygun, Türbülans nedir? Dünyadaki en türbülanslı rotalar nereler?