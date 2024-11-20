Bir kaşık yetiyor, saniyesinde kana karışıyor: Tam bir şifa deposu, tansiyon dostu!
Her evde mutlaka raflarda yerini alması gereken pekmez, içerdiği demir ve kalsiyum sayesinde kemik gelişimini destekliyor ve kansızlığa iyi geliyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olarak hastalıklara karşı adeta duvar görevi de görüyor diyebiliriz.İşte pekmez tüketirken dikkat edilmesi gerekenler...
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan pekmezin, yıllardır şifa kaynağı oldu çoğu kişi tarafından bilinir. Özellikle kansızlık problemi yaşayanlar için de pekmez içilmesinin oldukça faydası olduğu kesin olarak kanıtlandı.
Beslenme ve Diyet Bölümünden Dyt. Nur Tatlıoğlu, soğuk havalarda vazgeçilmez bir besin kaynağı olan pekmezle ilgili bilinmesi gereken tüyolar paylaştı.
Pekmez, şeker bakımından zengin meyve sularının kaynatılıp yoğunlaştırılmasıyla elde edilen tatlı bir şurup diyebiliriz. Anadolu’da binlerce yıldır geleneksel yöntemlerle üretilen bu yiyecek, katkı maddesi eklenmeden titizlikle hazırlanıyor.