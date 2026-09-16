Bir kaşıkta 40 tane: MasterChef Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısının püf noktaları!

KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR?

Tezgaha veya geniş bir kaba unu eleyip ortasını havuz gibi açın. Ortaya yumurtayı, tuzu ve suyun yarısını ekleyerek unla yavaşça karıştırmaya başlayın. Kalan suyu da kontrollü ekleyerek, elinizi zorlayacak derecede sert, pürüzsüz ve sıkı bir doku elde edene kadar en az 15 dakika boyunca hamuru altüst ederek yoğurun. Hamuru nemli bir tülbent altında yarım saat dinlendirerek kendini salmasını sağlayın.