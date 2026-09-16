Bir kaşıkta 40 tane: MasterChef Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısının püf noktaları!
MasterChef Türkiye’nin son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Kayseri mantısı düellosunda karşı karşıya geldi. Şeflerin ikonik "bir kaşığa 40 adet sığacak" kuralını getirdiği bu etapta, yarışmacılar zamana karşı yarışırken hamurun sertlik derecesini tutturmakta zorlandı. İç harcın sululuğu ve minik bohçalar halindeki kapatma tekniği gecenin kaderini belirlerken, kusursuz tekniği sergileyen takım gecenin galibi oldu. İşte püf noktaları ile Kayseri mantısı tarifi...
KAYSERİ MANTISI İÇİN MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
3 su bardağı elenmiş un
1 adet büyük boy yumurta
1 su bardağı oda sıcaklığında su
1 tatlı kaşığı tuz
İÇ HARCI İÇİN:
250 gram çift çekim az yağlı dana kıyma
1 adet orta boy kuru soğan
1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
1 çay kaşığı tuz
SOSU VE ÜZERİ İÇİN:
2 yemek kaşığı halis tereyağı
1 yemek kaşığı biber-domates karışık salça
1 büyük kase çırpılmış sarımsaklı süzme yoğurt
Kuru nane, sumak ve acı pul biber
KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR?
Tezgaha veya geniş bir kaba unu eleyip ortasını havuz gibi açın. Ortaya yumurtayı, tuzu ve suyun yarısını ekleyerek unla yavaşça karıştırmaya başlayın. Kalan suyu da kontrollü ekleyerek, elinizi zorlayacak derecede sert, pürüzsüz ve sıkı bir doku elde edene kadar en az 15 dakika boyunca hamuru altüst ederek yoğurun. Hamuru nemli bir tülbent altında yarım saat dinlendirerek kendini salmasını sağlayın.