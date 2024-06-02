Bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesinin günlük maliyeti açıklandı: 600 liraya yaklaştı
Ankara Tabip Odası’ndan Dr. Özden Çırpar sağlıklı ve dengeli beslenmenin bir kişi için maaliyetinin günlük 600 liraya yaklaştığını belirtirken, yetersiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle çocuklarda bodurluk ve obezitenin yaygınlaştığına dikkat çekti.
Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü bazen de İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında Türkiye, yüzde 68.5 oranla yaşam pahalılığının en yüksek olduğu ülke konumunda.
Gıda fiyatlarındaki artış da halkın yetersiz ve sağlıksız beslenmesine neden olurken beslenmeye bağlı hastalıkları da beraberinde getiriyor.
Cumhuriyet'e konuşan Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Özden Çırpar, halk sağlığını olumsuz etkileyen en önemli sorunlardan birisinin gıda enflasyonu olduğuna dikkati çekti.
Çırpar “Dünya genelinde gıda enflasyonu ortalaması OECD’de yüzde 4.2, Avrupa ülkelerinde yüzde 2 iken Türkiye’de yüzde 70.4. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün gıda fiyatları endeksine göre dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye’de artıyor. Gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle sağlıksız beslenmeden kaynaklı hastalıklar daha sık görülmekte” dedi.