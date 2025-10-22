Bir yerdeyken orada gibi hissetmemek: Derealizasyon nedir?

ZAMANIN AKMADIĞI ANLAR

Derealizasyon yaşayan biri için zaman, ya durur ya da hızla akar. Saatler geçer ama kişi bunu hissedemez. Gün içinde yaptığı şeyler otomatikleşir; ne söylediğini, ne düşündüğünü hatırlamak zorlaşır. Sanki hayat bir “otomatik pilot” moduna geçmiş gibidir. Bu his, anıların bulanıklaşmasına neden olabilir. Bir arkadaşla konuşurken, kelimeler anlamını yitirir. Her şey olur ama hiçbir şey tam yaşanmaz. Bu da kişiyi duygusal olarak yorar ve “artık kendim gibi değilim” düşüncesine sürükler. Derealizasyon, zamanı bile eğip bükebilen bir algı bozukluğudur.