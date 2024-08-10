Bitlis ile Van arasında 'göl' kavgası çıktı! Van Gölü’ne talip olan Bitlis'e Vanlılardan tepki var

Kayatürk, “Bitlis ile Van arasında bir rekabet yok. Van Gölü her dönemde Van Gölü olarak bilinmiştir. Hatta Bitlis, 1843’lere kadar Van’ın bir parçası olarak kalmıştır. Eğer Bitlisli hemşehrilerim istiyorsa Bitlis’i tekrar Van’ın bünyesine alalım, böylece Van Gölü hem bizim hem Bitlis’in olsun. Böyle tatlı bir şekilde konuyu da çözmüş oluruz. Van Gölü tek ilin sınırları içerisinde bir iç göl olmuş olur. Van Gölü de Vanlılarındır, Bitlis de Vanlılarındır” dedi.