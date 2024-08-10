Bitlis ile Van arasında 'göl' kavgası çıktı! Van Gölü’ne talip olan Bitlis'e Vanlılardan tepki var
Bitlis ile Van arasında ‘göl’ kavgası çıktı. “Gölün büyük kısmı bizde. Adı Bitlis Denizi olmalı’’ iddiasına Vanlılardan tepki geldi.
Bitlis ve Van arasında “Van Gölü kimin?” tartışması başladı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Van Gölü’nün isminin Bitlis Denizi olması lazım. Çünkü Van Gölü’nün üçte ikisi Bitlis Sahili. Ahlat, Adilcevaz, Tatvan sahilleri bizde. Kadastro sınırı da bizde. Bunun için Van Gölü’nün adının Bitlis Denizi olarak değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vanlı arkadaşlara selam söylüyoruz” çıkışı yaptı.
TEPKİ VAR
Tanğlay’a cevap AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk’ten geldi.
Kayatürk, “Bitlis ile Van arasında bir rekabet yok. Van Gölü her dönemde Van Gölü olarak bilinmiştir. Hatta Bitlis, 1843’lere kadar Van’ın bir parçası olarak kalmıştır. Eğer Bitlisli hemşehrilerim istiyorsa Bitlis’i tekrar Van’ın bünyesine alalım, böylece Van Gölü hem bizim hem Bitlis’in olsun. Böyle tatlı bir şekilde konuyu da çözmüş oluruz. Van Gölü tek ilin sınırları içerisinde bir iç göl olmuş olur. Van Gölü de Vanlılarındır, Bitlis de Vanlılarındır” dedi.