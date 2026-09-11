Bitmeyen baş ağrılarının arkasındaki gizem: Sinüzit mi, migren mi?

SEMPTOM BENZERLİĞİNİN GÖLGESİNDE YAŞANAN KRONİK ACILAR

Modern dünyada insanların en sık karşılaştığı sağlık sorunlarının başında şüphesiz ki şiddetli baş ağrıları geliyor. Ancak klinik ortamlarda bile bu iki büyük hastalığın belirtileri birbirine o kadar çok benzer ki, vakaların ayırt edilmesi bazen çok uzun zaman alabilir. Çoğu insan sinüslerindeki doluluk hissini migren zannederek bireysel çözümler ararken, pek çok migren hastası da yıllarca sinüs tedavileriyle vakit kaybedebilmektedir. Bu karmaşık durum hastaların doğrudan nokta atışı tedaviye ulaşmasını zorlaştırmakta ve ağrılı sürecin uzamasına yol açmaktadır. Dolayısıyla ağrının altındaki biyolojik kaynağı tam olarak saptamak, yaşam kalitesini geri kazanmanın ilk ve en önemli kuralıdır.