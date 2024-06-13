Biyoloji bölümü nedir? Biyoloji kaç yıllıktır?
Biyoloji, canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırmalar yapan bilim dalıdır. Peki, biyoloji bölümü kaç yıllıktır? Hangi puan türü ile öğrenci alır? Hangi fakülteye bağlıdır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…
Biyoloji nedir?
Biyoloji, canlı varlıkların yaşamını, fonksiyonlarını, gelişimlerini ve evrimlerini bilimsel olarak inceleyen bir doğa bilimidir.
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Biyoloji bölümü kaç yıllıktır?
Biyoloji bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır.
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Biyoloji bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Biyoloji bölümü sayısal puan türü ile öğrenci alır.
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Biyoloji bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Biyoloji bölümü fen fakültesine bağlıdır.
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