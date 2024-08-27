Böbrek taşı oluşumunu önleyen besinler!

Böbrek taşı nasıl tedavi edilir?

4-6 mm arasındaki taşların bazıları kendiliğinden, bazıları da müdahale ile düşer. 4 mm altındaki taşlar ise kendiliğinden düşmesi beklenir. 5 mm’ye kadar olan taşların tedavisinde medikal tedavi tercih edilebilir. Bazı durumlarda kişiler böbreklerindeki taşları kendiliğinden düşüremez. Bu durumda cerrahi işlem uygulanır. Böbrek taşı ameliyatı sonrası hastaların iki gün boyunca hastanede kalması gerekir.