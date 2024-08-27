Böbrek taşı oluşumunu önleyen besinler!
Böbrek taşı, idrardaki kimyasal ve minerallerin sertleşerek kristalize olduğunda oluşan katı kütlelerdir. En sık görülen böbrek taşları beslenme ile ilişkili olan kalsiyum ve ürik asit taşlarıdır. Peki, böbrek taşlarını önlemek için hangi besinler tüketilmelidir? Böbrek taşının belirtileri nelerdir? İşte, böbrek taşına ilişkin detaylar…
Böbrek taşı nedir?
Böbrek kanalları içerisinde oluşan mineral içerikli sert kitlelere böbrek taşı denir. Böbrek taşı erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla görülmektedir.
Böbrek taşı nedenleri nelerdir?
Yüksek protein düşük lif oranı içeren şekilde beslenmek
Yetersiz sıvı alımı
Cinsiyet
Genetik
Obezite
Polikistik böbrek ya da başka bir kistik böbrek hastalığına sahip olmak
Uzun süre D vitamini ve kalsiyum takviyesi kullanmak
İdrar yolu enfeksiyonları
Gut hastalığı böbrek taşının nedenlerindendir.
Böbrek taşının belirtileri nelerdir?
Şiddetli sırt ve kasık ağrısı
Kanlı idrar
İdrar yaparken yanma ve acı
Bulantı ve kusma böbrek taşının belirtilerindendir.
Böbrek taşı nasıl tedavi edilir?
4-6 mm arasındaki taşların bazıları kendiliğinden, bazıları da müdahale ile düşer. 4 mm altındaki taşlar ise kendiliğinden düşmesi beklenir. 5 mm’ye kadar olan taşların tedavisinde medikal tedavi tercih edilebilir. Bazı durumlarda kişiler böbreklerindeki taşları kendiliğinden düşüremez. Bu durumda cerrahi işlem uygulanır. Böbrek taşı ameliyatı sonrası hastaların iki gün boyunca hastanede kalması gerekir.