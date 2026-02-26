Böbrek taşı riski nasıl azaltılır? Böbrek taşı olanlar nasıl beslenmeli?
Böbrek taşları, idrardaki kristallerin birleşerek sert kitleler oluşturmasıyla meydana gelir. Doğru sıvı alımı, dengeli beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle taş oluşumu önlenebilir.
BÖBREK TAŞI NEDİR?
Medicana Çamlıca Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Furkan Şendoğan, böbrek taşının idrardaki kristallerin birleşerek sert kitleler oluşturması sonucu meydana geldiğini ifade ediyor. Uzman, taşların hem ağrıya yol açtığını hem de yaşam kalitesini düşürdüğünü belirtiyor.
GENETİK FAKTÖRLER VE RİSK
Op. Dr. Şendoğan, böbrek taşlarının oluşumunda genetik yatkınlığın önemli olduğunu söylüyor. Özellikle birinci derece akrabalarında böbrek taşı öyküsü bulunan bireylerin riskinin normalden çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Dr. Şendoğan, “Eğer birinci derece akrabalarınızda (anne, baba, kardeş) böbrek taşı öyküsü varsa, sizin de taş dökme ihtimaliniz normalden çok daha yüksektir.” açıklamasında bulunuyor.
ÇEVRESEL FAKTÖRLER
Op. Dr. Şendoğan, genetik yatkınlık değiştirilemese de çevresel etmenlerin yönetilebileceğini vurguluyor. Beslenme alışkanlıkları ve sıvı tüketiminin taş oluşumunda kritik rol oynadığını ifade ediyor.
SIVI TÜKETİMİ
Op. Dr. Şendoğan, taş oluşumunu önlemede en temel ve kritik faktörün yeterli sıvı alımı olduğunu belirtiyor. “İdrar ne kadar seyreltik olursa, kristallerin birleşip taş oluşturma şansı o kadar azalır” diyerek, su tüketiminin önemine dikkat çekiyor.Op. Dr. Şendoğan, sadece su içmenin yeterli olmayabileceğini ifade ediyor ve “Gün boyunca en az 2–2,5 litre idrar çıkaracak kadar sıvı tüketilmesi temel hedeftir.” ifadesini kullanıyor.