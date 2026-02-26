Böbrek taşı riski nasıl azaltılır? Böbrek taşı olanlar nasıl beslenmeli?

SIVI TÜKETİMİ

Op. Dr. Şendoğan, taş oluşumunu önlemede en temel ve kritik faktörün yeterli sıvı alımı olduğunu belirtiyor. “İdrar ne kadar seyreltik olursa, kristallerin birleşip taş oluşturma şansı o kadar azalır” diyerek, su tüketiminin önemine dikkat çekiyor.Op. Dr. Şendoğan, sadece su içmenin yeterli olmayabileceğini ifade ediyor ve “Gün boyunca en az 2–2,5 litre idrar çıkaracak kadar sıvı tüketilmesi temel hedeftir.” ifadesini kullanıyor.