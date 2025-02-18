Böbrekler için tüketilmesi gereken 12 besin. Reçeteli ilaçlar kadar etkili; bilim insanları açıkladı
İnsanların yaşaması için gerekli organlardan böbrek, iyi bakılmadığı zaman büyük sorunlarla karşılaşabilir. İşte bilim insanlarına göre mutlaka tüketilmesi gereken 12 besin. Faydaları saymakla bitmiyor!
Bir insanda en önemli organlardan biri olan böbrek, sağlıklı bakılmadığında ilerleyen yaşlarda büyük sıkıntılara yol açabilir. Hayatta kalabilmek için en az bir böbreğe ihtiyaç olsa da, tek bir böbrekle de yaşandığını söylemek mümkün.
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Öte yandan CDA raporuna göre ABD’de 7 yetişkin insandan 1’i, kronik böbrek sorunlarıyla boğuşuyor.
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