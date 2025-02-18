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  4. Böbrekler için tüketilmesi gereken 12 besin. Reçeteli ilaçlar kadar etkili; bilim insanları açıkladı

Böbrekler için tüketilmesi gereken 12 besin. Reçeteli ilaçlar kadar etkili; bilim insanları açıkladı

İnsanların yaşaması için gerekli organlardan böbrek, iyi bakılmadığı zaman büyük sorunlarla karşılaşabilir. İşte bilim insanlarına göre mutlaka tüketilmesi gereken 12 besin. Faydaları saymakla bitmiyor!

Böbrekler için tüketilmesi gereken 12 besin. Reçeteli ilaçlar kadar etkili; bilim insanları açıkladı - Sayfa 1

Bir insanda en önemli organlardan biri olan böbrek, sağlıklı bakılmadığında ilerleyen yaşlarda büyük sıkıntılara yol açabilir. Hayatta kalabilmek için en az bir böbreğe ihtiyaç olsa da, tek bir böbrekle de yaşandığını söylemek mümkün.

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Böbrekler için tüketilmesi gereken 12 besin. Reçeteli ilaçlar kadar etkili; bilim insanları açıkladı - Sayfa 2

Ancak bu tip durumlar genelde nakil durumlarında yaşanıyor. 

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Böbrekler için tüketilmesi gereken 12 besin. Reçeteli ilaçlar kadar etkili; bilim insanları açıkladı - Sayfa 3

Öte yandan CDA raporuna göre ABD’de 7 yetişkin insandan 1’i, kronik böbrek sorunlarıyla boğuşuyor. 

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Böbrekler için tüketilmesi gereken 12 besin. Reçeteli ilaçlar kadar etkili; bilim insanları açıkladı - Sayfa 4

Bu rahatsızlıklar arasında vücutta toksik atık ve ekstra sıvı birikmesi, yüksek  tansiyon ve daha birçok sorun bulunuyor. 

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