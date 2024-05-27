Böbrekleri temizleyen besinler!
Böbrek sağlığını korumak için doğru beslenmek çok önemli. Bazı besinler de bu konuda büyük destek sağlıyor. Peki, böbrekleri temizleyen besinler neler? İşte detaylar…
Su
Su, böbreklerimiz ve vücudumuzun en önemli yaşam kaynağıdır. Böbreklerimizin iyi çalışabilmesi ve günlük rutinlerini yerine getirebilmesi için bol miktarda tüketilmesi gereken su, gün boyu vücuda giren zararlı toksinleri vücuttan atmamızı sağlar.
Çilek
Çilek antioksidanlar ve fitokimyasallar açısından zengin bir meyvedir. İltihaplanma ve oksidatif stresle savaşarak böbrek hücreleri üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir.
Elma
İçerisinde bol miktarda lif bulunduran elmayı böbrek hastalıklarından korunmak için tüketebilirsiniz. Ayrıca mesane ve idrar problemlerine karşı iyi geldiği de biliniyor.
Somon balığı
Somon, tıpkı elma gibi hasta olmadan önce de hastalıktan koruyucu ve böbreğin rahat bir şekilde tüm fonksiyonları gerçekleştirmesi için gerekli olan tüm mineralleri de içerir.