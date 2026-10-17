Böbrekte sinsice büyüyen taş kabusu: Aniden vuran şiddetli sancılardan korunmanın en etkili yolları!

DEHİDRASYON VE SICAK HAVA ETKİSİ

Sıcak havalarda veya yoğun fiziksel aktivitelerde terleme yoluyla kaybedilen sıvı, idrar miktarının tehlikeli boyutlarda azalmasına neden olur. Vücut susuz kaldığında idrarın asitlik derecesi hızla yükselir ve ürik asit taşlarının çökmesi için en uygun ortam kendiliğinden oluşur. Bu tehlikeli yoğunlaşma, taşların katman katman büyümesine ve kanallara daha sıkı tutunmasına yol açar. Özellikle sıcak ortamlarda çalışan bireylerin, su tüketimlerini mevsim normallerinin üzerinde tutması organ sağlığı açısından büyük önem taşır. Yetersiz sıvı alımı kronikleştiğinde, küçük kum taneleri dökülmek yerine birleşerek cerrahi müdahale gerektiren kitlelere dönüşür. Hekimler, gün içine yayılan düzenli su içme alışkanlığının organları temizleyen en doğal ilaç olduğunu her fırsatta vurgulamaktadır.