Böbrekte taş olduğu nasıl anlaşılır, vücut hangi alarmları verir?
Böbrek taşları, modern dünyada yetersiz sıvı tüketimi ve yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle her geçen gün daha fazla insanı tehdit ediyor. İdrar yollarında biriken minerallerin kristalleşmesiyle oluşan bu sert yapılar, bazen aylarca hiçbir belirti göstermeden sinsi bir şekilde büyüyebilir. Ancak taş hareket etmeye veya idrar akışını engellemeye başladığında, vücut aniden çok şiddetli ve hayatı kısıtlayan sinyaller vermeye başlar. Peki bu sinyaller nelerdir? İşte detaylar...
BİR ANDA BASTIRAN ŞİDDETLİ BEL VE YAN AĞRISI
Böbrek taşının en bilinen ve en belirgin işareti halk arasında "doğum sancısı" ile kıyaslanan o meşhur şiddetli ağrıdır. Bu sancı genellikle sırtın alt kısmında, kaburgaların hemen altında veya vücudun yan boşluklarında bir anda kendisini gösterir. Taşın idrar kanallarında hareket etmesi, bu kanalların kasılmasına ve böbrekte yüksek basınç oluşmasına yol açar. Sancılar genellikle dalgalar halinde gelir; birkaç dakika çok şiddetli sürdükten sonra hafifleyebilir ancak tamamen geçmez. Hastalar ağrının şiddetinden ötürü yatakta sabit duramaz, sürekli pozisyon değiştirme ihtiyacı hissederler.
KASIKLARA VEYA ALT KARNA DOĞRU YAYILAN SANCILAR
Böbreğinizde oluşan sert mineraller yerinde sabit kalmayıp idrar torbasına doğru ilerledikçe ağrının hissettirdiği bölge de değişmeye başlar. İlk başta sadece belde ve sırtta yoğunlaşan keskin sancı, zamanla alt karın bölgesine doğru kayma eğilimi gösterir. İlerleyen saatlerde ise ağrı kasıklara ve hatta bacak aralarına kadar güçlü bir şekilde yayılabilir. Erkek hastalar bu süreçte sıklıkla testislerinde de açıklanamayan, ani ve şiddetli bir sızı hissettiklerini dile getirirler. Ağrının bu şekilde yer değiştirmesi, taşın idrar yolları içindeki tehlikeli seyahatinin en net göstergelerinden biridir.
İDRAR YAPARKEN KAN GELMESİ VEYA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
Sert ve pürüzlü yüzeye sahip olan taşlar, dar kanallardan geçerken idrar yollarının iç kısmına zarar verir. Bu sürtünme ve küçük tahrişler sonucunda kanallarda kanama meydana gelir ve bu kan idrara karışır. Tıpta hematüri olarak adlandırılan bu durum, idrarın renginin pembe, kırmızı ya da çay rengine dönmesine yol açar. Bazen bu kanama gözle görülemeyecek kadar azdır ve sadece laboratuvarda yapılan tam idrar tahlili ile ortaya çıkar. İdrar renginde fark ettiğiniz en küçük bir koyulaşma veya kırmızılık, böbreklerinizin tehlikede olduğunun doğrudan bir kanıtıdır.
BULANIK GÖRÜNEN VEYA KÖTÜ KOKAN İDRAR
Sağlıklı bir insanın idrarı genellikle berrak ve hafif sarı tonlarında olurken, böbrek taşı olan kişilerde durum çok daha farklıdır. Taşın idrar akışını engellemesi içerideki sıvının durmasına ve bakterilerin hızla üremesine zemin hazırlar. Bu durum idrarın gözle görülür şekilde bulanık, tortulu ve normalden çok daha ağır, kötü kokulu olmasına yol açar. İdrardaki bu yapısal ve kokusal değişimler, böbrek taşının yanında ikincil bir idrar yolu enfeksiyonunun da geliştiğinin habercisidir. Kimyasal atıkların tam olarak süzülememesi de bu kötü kokunun oluşmasında büyük bir etkendir. İltihaplı hücreler idrar yollarını sardıkça bu koku kalıcı bir hal alabilir. Bu koku problemi hastaların sosyal hayatını da olumsuz etkiler.