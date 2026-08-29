Böbrekte taş olduğu nasıl anlaşılır, vücut hangi alarmları verir?

BULANIK GÖRÜNEN VEYA KÖTÜ KOKAN İDRAR

Sağlıklı bir insanın idrarı genellikle berrak ve hafif sarı tonlarında olurken, böbrek taşı olan kişilerde durum çok daha farklıdır. Taşın idrar akışını engellemesi içerideki sıvının durmasına ve bakterilerin hızla üremesine zemin hazırlar. Bu durum idrarın gözle görülür şekilde bulanık, tortulu ve normalden çok daha ağır, kötü kokulu olmasına yol açar. İdrardaki bu yapısal ve kokusal değişimler, böbrek taşının yanında ikincil bir idrar yolu enfeksiyonunun da geliştiğinin habercisidir. Kimyasal atıkların tam olarak süzülememesi de bu kötü kokunun oluşmasında büyük bir etkendir. İltihaplı hücreler idrar yollarını sardıkça bu koku kalıcı bir hal alabilir. Bu koku problemi hastaların sosyal hayatını da olumsuz etkiler.