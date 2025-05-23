Böcek ve haşereleri evden uzaklaştırıyor * Çöp diye attığımız kabuklardan yapılıyor
Sıcak günlerde evlerde ortaya çıkan yaz böceklerini uzaklaştırmak için ceviz kabuğundan oluşan kürü hazırlamalısınız
İnsan vücudu için sayısız faydası bulunan ceviz, kabuğuyla da vücuda şifa kaynağı oluyor. Ceviz kabuğu, doğal yapısındaki tanen ve acı maddeler sayesinde bazı zararlılara karşı caydırıcı etki gösterir.
Özellikle iç kısmı sert olan kahverengi ceviz kabukları kurutulup kırılarak parçalandığında, bahçelerde ve saksı diplerinde kullanıldığında bazı böceklerin, karıncaların ve diğer zararlıların yaklaşmasını engelleyebilir.
ÖNEMLİ:
- Daha etkili olması için kabuklar bir miktar sirke ile ıslatılıp güneşte kurutulabilir.
- Ceviz kabuğu külü de benzer şekilde toprağa karıştırılarak kullanılabilir.
CEVİZ KABUĞUNDAN DOĞAL BÖCEK İLACI
Uygulama Şekli:
- Kurutulmuş ceviz kabukları, el ya da çekiç yardımıyla birkaç parçaya ayrılır.
- Bu parçalar bitkilerin diplerine, bahçe yollarına veya saksıların üst toprağına serpiştirilir.
- Özellikle nemli ortamlarda, böcekler bu alanlardan uzak durma eğilimi gösterir.