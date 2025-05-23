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  4. Böcek ve haşereleri evden uzaklaştırıyor * Çöp diye attığımız kabuklardan yapılıyor

Böcek ve haşereleri evden uzaklaştırıyor * Çöp diye attığımız kabuklardan yapılıyor

Sıcak günlerde evlerde ortaya çıkan yaz böceklerini uzaklaştırmak için ceviz kabuğundan oluşan kürü hazırlamalısınız

Böcek ve haşereleri evden uzaklaştırıyor * Çöp diye attığımız kabuklardan yapılıyor - Sayfa 1

İnsan vücudu için sayısız faydası bulunan ceviz, kabuğuyla da vücuda şifa kaynağı oluyor. Ceviz kabuğu, doğal yapısındaki tanen ve acı maddeler sayesinde bazı zararlılara karşı caydırıcı etki gösterir.

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Böcek ve haşereleri evden uzaklaştırıyor * Çöp diye attığımız kabuklardan yapılıyor - Sayfa 2

Özellikle iç kısmı sert olan kahverengi ceviz kabukları kurutulup kırılarak parçalandığında, bahçelerde ve saksı diplerinde kullanıldığında bazı böceklerin, karıncaların ve diğer zararlıların yaklaşmasını engelleyebilir.

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Böcek ve haşereleri evden uzaklaştırıyor * Çöp diye attığımız kabuklardan yapılıyor - Sayfa 3

ÖNEMLİ:

  • Daha etkili olması için kabuklar bir miktar sirke ile ıslatılıp güneşte kurutulabilir.
  • Ceviz kabuğu külü de benzer şekilde toprağa karıştırılarak kullanılabilir.
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Böcek ve haşereleri evden uzaklaştırıyor * Çöp diye attığımız kabuklardan yapılıyor - Sayfa 4

CEVİZ KABUĞUNDAN DOĞAL BÖCEK İLACI

Uygulama Şekli:

  • Kurutulmuş ceviz kabukları, el ya da çekiç yardımıyla birkaç parçaya ayrılır.
  • Bu parçalar bitkilerin diplerine, bahçe yollarına veya saksıların üst toprağına serpiştirilir.
  • Özellikle nemli ortamlarda, böcekler bu alanlardan uzak durma eğilimi gösterir.
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