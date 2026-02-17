Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına hızlı çözümler!

BOĞAZ AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Boğaz ağrısı tedavisi, nedenine göre değişir. Viral enfeksiyonlarda genellikle dinlenme, bol sıvı tüketimi ve tuzlu su gargarası gibi destekleyici yöntemler önerilir. Bakteriyel enfeksiyonlarda ise doktor kontrolünde antibiyotik kullanımı gerekebilir. Rahatlama için boğaz pastilleri, ılık bitki çayları ve nemli ortamlar faydalıdır. Şiddetli, uzun süren veya tekrarlayan ağrılarda mutlaka bir uzman muayenesi gerekir.