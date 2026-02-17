Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına hızlı çözümler!
Boğaz ağrısı sadece grip kaynaklı değildir. Viral ve bakteriyel enfeksiyonların yanı sıra alerji, kuru hava ve çevresel etkenler de boğazınızı tahriş edebilir. Peki, boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına hızlı çözümler neler? Detaylar haberimizde...
BOĞAZ AĞRISI NEDİR?
Boğaz ağrısı, boğazda yanma, kuruluk, kaşıntı veya yutkunma sırasında rahatsızlık hissiyle kendini gösteren yaygın bir sorundur. Genellikle viral enfeksiyonlar (soğuk algınlığı, grip) veya bakteriyel enfeksiyonlar (farenjit, bademcik iltihabı) nedeniyle ortaya çıkar. Bunun yanı sıra alerjiler, kuru hava, sigara dumanı veya tahriş edici kimyasallar da boğazın hassaslaşmasına yol açabilir.
BOĞAZ AĞRISININ NEDENLERİ
Boğaz ağrısı birçok farklı faktörden kaynaklanabilir:
-Viral enfeksiyonlar (soğuk algınlığı, grip, COVID-19)
-Bakteriyel enfeksiyonlar (özellikle A grubu streptokoklar)
-Alerjik reaksiyonlar (polen, toz, hayvan tüyü)
-Reflü (mide asidinin yemek borusuna kaçması)
-Kuru veya kirli hava
-Sigara ve tütün ürünleri
-Uzun süreli veya yüksek sesle konuşma
-Kronik farenjit
-Burun tıkanıklığı nedeniyle ağızdan nefes alma
-Bağışıklık sisteminin zayıf olması
BOĞAZ AĞRISININ BELİRTİLERİ
Boğaz ağrısının belirtileri, nedenine ve şiddetine göre değişiklik gösterebilir:
-Yutkunurken ağrı veya batma hissi
-Boğazda kuruluk ve tahriş
-Ses kısıklığı veya çatallanması
-Bademciklerde kızarıklık ve şişlik
-Boyun lenf bezlerinde hassasiyet
-Ateş, halsizlik ve baş ağrısı
-Öksürük
-Boğazda yabancı cisim hissi
BOĞAZ AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Boğaz ağrısı tedavisi, nedenine göre değişir. Viral enfeksiyonlarda genellikle dinlenme, bol sıvı tüketimi ve tuzlu su gargarası gibi destekleyici yöntemler önerilir. Bakteriyel enfeksiyonlarda ise doktor kontrolünde antibiyotik kullanımı gerekebilir. Rahatlama için boğaz pastilleri, ılık bitki çayları ve nemli ortamlar faydalıdır. Şiddetli, uzun süren veya tekrarlayan ağrılarda mutlaka bir uzman muayenesi gerekir.