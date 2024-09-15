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  4. Börekçi açtıran tarif ; Gerçek su böreğinin lezzet sırrı buymuş

Börekçi açtıran tarif ; Gerçek su böreğinin lezzet sırrı buymuş

Evde hakiki su böreği yapmak için bilmeniz gereken tarif ve püf noktalar

Börekçi açtıran tarif ; Gerçek su böreğinin lezzet sırrı buymuş - Sayfa 1

Hamur işi Türkiye’de çok sevilir ve afiyetle tüketilir. Öyle ki pişi, hamur kızartması, gözleme, yağlı ekmek gibi hamur işlerinin neredeyse yüzlerce çeşidi yapılır. Bunlardan en zahmetli olanı ise su böreğidir.

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Börekçi açtıran tarif ; Gerçek su böreğinin lezzet sırrı buymuş - Sayfa 2

Fakat ev hanımları öyle püf noktalarla bu nefis lezzeti hazırlıyor ki yiyenler parmaklarını ısırıyor. İşte gerçek su böreğinin adım adım hazırlanışı:

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Börekçi açtıran tarif ; Gerçek su böreğinin lezzet sırrı buymuş - Sayfa 3

GERÇEK SU BÖREĞİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Su böreği hazırlamadan önce gereken malzemeler şöyle:

  • 6 adet yumurta
  • 2 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay bardağı su
  • Aldığı kadar un
  • (Birazcık sert bir hamur olacak)

İç malzemesi:

  • 250 – 300 gr beyaz peynir
  • Yarım demet maydanoz

Aralarına sürmek için:

  • 150 gr tereyağı (eritilir)

Haşlamak için:

  • Tuz
  • Su
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Börekçi açtıran tarif ; Gerçek su böreğinin lezzet sırrı buymuş - Sayfa 4

ADIM ADIM DAMAK ÇATLATAN LEZZETİN HAZIRLANIŞI

Yumurtalar tuzla çırpılır.

Yarım çay bardağı su eklenir.

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