Börekçi açtıran tarif ; Gerçek su böreğinin lezzet sırrı buymuş
Evde hakiki su böreği yapmak için bilmeniz gereken tarif ve püf noktalar
Hamur işi Türkiye’de çok sevilir ve afiyetle tüketilir. Öyle ki pişi, hamur kızartması, gözleme, yağlı ekmek gibi hamur işlerinin neredeyse yüzlerce çeşidi yapılır. Bunlardan en zahmetli olanı ise su böreğidir.
Fakat ev hanımları öyle püf noktalarla bu nefis lezzeti hazırlıyor ki yiyenler parmaklarını ısırıyor. İşte gerçek su böreğinin adım adım hazırlanışı:
GERÇEK SU BÖREĞİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Su böreği hazırlamadan önce gereken malzemeler şöyle:
- 6 adet yumurta
- 2 çay kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı su
- Aldığı kadar un
- (Birazcık sert bir hamur olacak)
İç malzemesi:
- 250 – 300 gr beyaz peynir
- Yarım demet maydanoz
Aralarına sürmek için:
- 150 gr tereyağı (eritilir)
Haşlamak için:
- Tuz
- Su
ADIM ADIM DAMAK ÇATLATAN LEZZETİN HAZIRLANIŞI
Yumurtalar tuzla çırpılır.
Yarım çay bardağı su eklenir.