Böyle hazırlanan hamburger köftesi asla dağılmıyor! Harca ekleyip birlikte yoğurun
Hamburger köftesi dağılıyor ve fast food dükkanlarındaki gibi olmuyorsa işte öğrenmeniz gereken incelikler. Bu bilgiler sayesinde en kral hamburger işletmeleri bile elinize su dökemeyecek
Hamburger, yediden yetmişe herkesin en sevdiği yemeklerin başında gelir. Ancak evde yapılan hamburgerler çoğu zaman dağıılr ve fast food lezzetini yakalayamaz. İşin ustları, hamburger köftesini pişirmenin incelikleri bilirler ve bu sayede en doğru sonucu elde ederler.
Evde hamburger köftesi yaparken dağılmamasının yolu, ilk olarak en kaliteli ve doğru malzemeleri seçmekle başlar. Nitelikli kıyma, bağlayıcı malzemeler hamburger köftesinin lezzetini tayin eden en önemli faktördür. Kıymayı yoğururken bayat ekmek, galeta unu, yumurta, suyu sıkılmış soğan eklemek köftenin lezzetine olumlu katkı sunar.
Tüm bunların dışında köftenin şekillendirilmesi de oldukça önrmlidir. Hamburger köftesi yuvarlak ancak çok fazla kalın olmamalıdır. Ekmeğin içerisine girecek marul, domates, turşu, ketçap, mayonez gibi malzemeler göz önünde bulundurularak köftenin orantısal bir biçimde şekillendirilmesi gerekir.
Ayrıca köftelerin pişirildiği esnada dağılmaması için şekillendirilmiş köftelerin buzdolabında dinlendirilmesi daha güçlü bir yapıya sahip olmalarını sağlar. Bu da daha homojen bir kıvam demektir. Yediğinizde köftelerin dinlendirilmesinin çok daha önemli bir aşama olduğunu hissedeceksiniz!