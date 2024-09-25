Böyle hazırlanan hamburger köftesi asla dağılmıyor! Harca ekleyip birlikte yoğurun

Ayrıca köftelerin pişirildiği esnada dağılmaması için şekillendirilmiş köftelerin buzdolabında dinlendirilmesi daha güçlü bir yapıya sahip olmalarını sağlar. Bu da daha homojen bir kıvam demektir. Yediğinizde köftelerin dinlendirilmesinin çok daha önemli bir aşama olduğunu hissedeceksiniz!