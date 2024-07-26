Böyle hazırlanan köfte kuru olmuyor. 35 yıllık köftecinin köfteye lezzet katan sırrı

Bu tarifi uygulayanların köftesi kuru olmuyor, çünkü bu lezzetin sırrı ayrıntılarında saklı. İlk olarak mutlaka köfte yapımında kullanıması gereken et kadar diğer unsurlarının da kaliteli olması gerekiyor. Tüm bu niteliklerin yanı sıra uygulanan tekniklerin de önemi büyüktür. Bu noktada devreye deneyim ve yılların getirdiği el lezzeti giriyor. Kaliteli malzeme, el lezzeti ve kaliteli baharatlar bir araya geldiğinde içi sulu sulu ve mis kokulu köftelerin anahtarını oluşturuyor.