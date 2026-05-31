Boyun ağrısı nasıl geçer? Boyun ağrısını geçirmek için evde ne yapmalıyız?

DOĞRU YASTIK SEÇİMİ UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR



Geceleri yanlış pozisyonda uyumak veya omurga yapısına uygun olmayan yastıklar kullanmak kronik boyun ağrılarını tetikliyor. Çok yüksek ya da aşırı alçak yastık modelleri, boynun doğal anatomik eğrisini bozarak gece boyunca kasların gerilmesine yol açıyor. Doğru bir uyku için baş ve boyun bölgesini nötral pozisyonda destekleyen ortopedik yastıkların kullanılması tavsiye ediliyor. Özellikle sırtüstü veya yan yatış pozisyonları tercih edilerek, omurganın düz bir hat üzerinde kalması ev şartlarında sağlanabiliyor. Yüzüstü uyuma alışkanlığı ise boynu uzun süre tek bir yöne çevrilmeye zorladığı için ağrılı dönemlerde tamamen bırakılmalıdır.