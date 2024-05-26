Brokolinin faydaları nelerdir? Brokoli yıkanır mı?
Lahanagillerden bir sebze olan brokoli, zengin mineral, kalsiyum ve vitamin içeriği ile sağlık açısından çok faydalı bir sebzedir. Her yaştan kişi vitamin deposu olan brokoliyi düzenli olarak tüketmelidir. Anne ve bebeğin bağışıklık sistemini kuvvetli tutacağı için, özellikle hamile kadınların brokoli tüketmesi çok faydalıdır. Peki, brokolinin başka ne gibi faydaları var? İşte detaylar...
Brokolinin faydaları
İçerdiği antioksidanlar ile hücre hasarını engellemeye yardımcı olan brokoli, inflamasyonu önleyerek tüm vücudu koruma altına alır.
Brokoli, kaempferol flavonoid sayesinde vücuttaki tüm inflamasyonu (iltihaplanma) azaltmada önemlidir.
Biyoaktif bileşenleri içeren brokoli, pek çok turpgil ailesinden gelen sebzeler gibi kronik hastalıklara karşı kalkan görevi görür.
Kalp sağlığını destekler. Lif zengini olan bu brokoli, kalp hastalıkları riskini indirmede etkilidir.
Sindirim sisteminin güçlenmesini destekleyerek kalın bağırsaktaki inflamasyonun azalmasında etkilidir.
Beyin ve sinir sistemini destekler.
Brokoli içerdiği sülforafan ile yaşlanmayı yavaşlatır.
İyi K vitamini ve kalsiyum kaynağı olan brokoli kemik sağlığını destekler.
Kalsiyum, lif ve C vitamini içeriği ile metobolizmayı hızlandırır.
Hamile kadınlarda, anne ve bebeğin bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.