Bu 10 ülkede yaşayanlar şanslı! Yaşam kalitesi en yüksek ülkeler açıklandı

CNBC Make It'te yer alan habere göre, yaşam kalitesini belirlemek için ülkeler, uygun fiyatlar, iş piyasası durumu, ekonomik istikrar, aile dostu ortam, gelir eşitliği, politik istikrar, güvenlik, gelişmiş kamu eğitim ve sağlık sistemleri gibi kriterlere göre değerlendirildi.