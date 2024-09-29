Bu 10 ülkede yaşayanlar şanslı! Yaşam kalitesi en yüksek ülkeler açıklandı
U.S. News and World Report, 2024 yılı için yaşam kalitesi en yüksek ülkeleri açıkladı. İşte o 10 ülke ve yaşam kalitesinin yüksek olma nedenleri...
Dünya genelinde yaşam kalitesi en yüksek olan ülkeler listelendi.
Toplam 89 ülke üzerinde yapılan araştırmada 2 Mart - 23 Mayıs 2024 tarihleri arasında yaklaşık 17,000 kişiye sorular soruldu. Araştırma, U.S. News and World Report, global pazarlama ve iletişim firması WPP ile Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu'nun işbirliği ile gerçekleştirildi.
CNBC Make It'te yer alan habere göre, yaşam kalitesini belirlemek için ülkeler, uygun fiyatlar, iş piyasası durumu, ekonomik istikrar, aile dostu ortam, gelir eşitliği, politik istikrar, güvenlik, gelişmiş kamu eğitim ve sağlık sistemleri gibi kriterlere göre değerlendirildi.
Yaşam kalitesi açısından en iyi 10 ülke sıralaması şöyle: