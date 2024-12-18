Bu 3 yiyeceği ASLA buzdolabında saklamayın. Uzmanlar açıkladı! Göründükleri kadar masum değil…
Uzmanlar, bazı artan yiyeceklerin dolaba koyulmaması konusunda önemli uyarıda bulundu. Eğer bu üç yiyecekten birini arttıktan sonra dolaba koyuyorsanız zehirlenme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz!
Akşam yenilen yemekleri, pazardan veya manavdan alınan sebze meyveler genellikle buzdolabında muhafaza edilir. Ancak buzdolabına koyulan her yiyecek dostunuz olmayabilir.
Hintli klinik ve beslenme uzmanı Jhanvi Sanghvi, dolaba koyulan bazı yiyeceklerin zehirlenme riski taşıdığını vurgulayarak tavsiyede bulundu.
Artan yiyeceklerin buzdolabına koyularak soğukta muhafaza edilmesi her bireyin yaptığı bir şey. Fakat dolaba yerleştirdiğiniz artık yiyecekler bir süre sonra tehlikeli bir hâl alıyor.