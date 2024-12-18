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  4. Bu 3 yiyeceği ASLA buzdolabında saklamayın. Uzmanlar açıkladı! Göründükleri kadar masum değil…

Bu 3 yiyeceği ASLA buzdolabında saklamayın. Uzmanlar açıkladı! Göründükleri kadar masum değil…

Uzmanlar, bazı artan yiyeceklerin dolaba koyulmaması konusunda önemli uyarıda bulundu. Eğer bu üç yiyecekten birini arttıktan sonra dolaba koyuyorsanız zehirlenme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz!

Bu 3 yiyeceği ASLA buzdolabında saklamayın. Uzmanlar açıkladı! Göründükleri kadar masum değil… - Sayfa 1

Akşam yenilen yemekleri, pazardan veya manavdan alınan sebze meyveler genellikle buzdolabında muhafaza edilir. Ancak buzdolabına koyulan her yiyecek dostunuz olmayabilir.

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Bu 3 yiyeceği ASLA buzdolabında saklamayın. Uzmanlar açıkladı! Göründükleri kadar masum değil… - Sayfa 2

Hintli klinik ve beslenme uzmanı Jhanvi Sanghvi, dolaba koyulan bazı yiyeceklerin zehirlenme riski taşıdığını vurgulayarak tavsiyede bulundu.

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Bu 3 yiyeceği ASLA buzdolabında saklamayın. Uzmanlar açıkladı! Göründükleri kadar masum değil… - Sayfa 3

Artan yiyeceklerin buzdolabına koyularak soğukta muhafaza edilmesi her bireyin yaptığı bir şey. Fakat dolaba yerleştirdiğiniz artık yiyecekler bir süre sonra tehlikeli bir hâl alıyor. 

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Bu 3 yiyeceği ASLA buzdolabında saklamayın. Uzmanlar açıkladı! Göründükleri kadar masum değil… - Sayfa 4

İşte beslenme uzmanı Jhanvi Sanghvi'ye göre dolapta muhafaza edilmemesi gereken üç yiyecek!

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