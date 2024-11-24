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  4. Bu 5 burç Aralık ayını bekliyor; Kısmetleri açılıyor cepleri para görecek.

Bu 5 burç Aralık ayını bekliyor; Kısmetleri açılıyor cepleri para görecek.

Aralık ayında cebi para görecek olan 5 burcu astrologlar tek tek açıkladı. Kısmeti açılan bu burçlar banka kasası bile kiralıyor

Bu 5 burç Aralık ayını bekliyor; Kısmetleri açılıyor cepleri para görecek. - Sayfa 1

Kasım ayı sona eriyor ve gözler Aralık ayında şansı kısmeti dönecek olan burçlar çevrildi. Astrologlar ise okudukları yıldızlara göre Aralık ayında işleri yoluna girecek burçları belirledi.

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Bu 5 burç Aralık ayını bekliyor; Kısmetleri açılıyor cepleri para görecek. - Sayfa 2

Hastalıklarına şifa arayanlar, borçlarına ödeme arayanlar… Herkesin gözü kulağı Aralık ayı burç yorumlarına çevrilmiş durumda.

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Bu 5 burç Aralık ayını bekliyor; Kısmetleri açılıyor cepleri para görecek. - Sayfa 3

KISMETLERİ AÇILACAK. CEPLERİ PARA GÖRÜYOR

Aralık ayında işleri yoluna girecek, cepleri parayla dolacak 5 burç var. O 5 burç şöyle:

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Bu 5 burç Aralık ayını bekliyor; Kısmetleri açılıyor cepleri para görecek. - Sayfa 4

OĞLAK

BAŞAK

KOÇ

KOVA

ASLAN

Ayrıca onedio.com sitesinde söz konusu 5 burcun günlük yorumu da paylaşıldı. İşte o burçların günlük yorumu:

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