Bu 5 burç yılbaşında zorluk çekecek: Ünlü medyum ve astrologdan 2024 için son yorumlar!
2024, burçlar bakımından oldukça hareketli bir yıldı. Görünüşe bakılırsa yıl bitmeden burçlar için son döngüye girilecek. İşte ünlü astrologdan yılbaşı burç tahminleri. 5 burç için ‘zor günler geliyor’ dedi!
2024 bitmek üzere ve gözler artık 2025’te. İyisiyle kötüsüyle koskoca bir yıl geride kalırken, astroloji dünyasında da ilginç bir yıl oldu. Özellikle burçlar için karmaşıklarla dolu bir yıl olurken, ünlü astrolog ve medyum Inbaal Honigman, yılbaşı için de son tahminlerini açıkladı.
Inbaal Honigman, bazı burçların zorluklarla karşılaşabileceğini belirtirken bazısının ise başarılı olabileceğini vurguladı. İşte 2024’ün son haftasında dikkat çeken burç yorumları; Başak, Akrep, Koç, Oğlak, Balık, Kova, Terazi, İkizler, Akrep, Aslan, Yay, Boğa ve Yengeç burç yorumları…
2024 YILBAŞI BURÇ YORUMLARI
YILBAŞINDA BAŞARILI OLACAK BURÇLAR
KOÇ: 21 MART-19 NİSAN
Coşkulu ve tutkulu olan Koç burçları, parti kıyafetlerini giyip hemen dışarı çıkmaya hazırdır. Yoğun bir parti maratonu Koç burcunu asla yormaz. Koçlar kutlamalardan asla sıkılmaz ve yeni insanlarla tanışmayı severler; aslında bu durumdan hoşnutlardır. Herhangi bir partide çok uzun süre kalmazlar, çünkü bir sonraki etkinliğe yetişmeleri gerekir. Ancak orada bulundukları süre boyunca, karşılaştıkları herkese enerji ve neşe aşılarlar.
İKİZLER- 21 Mayıs - 21 Haziran
Tam bir parti canavarlarıdır. Tüm yıl boyunca kutlama sezonunu beklerler. Haziran ayında birkaç hafta süren açık hava festivalleri ya da Ağustos ayında yurtdışına gitmek gibi heyecan dolu uzun dönemler, İkizler burcunun en rahat hissettiği zamanlardır. İkizler burcunun doğduğu kişiler, başkalarıyla çevrili olduklarında tercihen biraz gürültü ve köpüklü, meyveli bir içkiyle en mutlu kişi olabilirler. Noel zamanı, aşırı havası ile İkizler'in tam alanına girer.