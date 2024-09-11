Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 11 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 11 Eylül çarşamba TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 11 Eylül 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Durdurulamaz
21:45 Durdurulamaz
23:45 Yalan
02:15 Bizi Birleştiren Hayat
03:15 Taş Kağıt Makas
05:15 Kalbim Ege’de Kaldı
TV8 yayın akışı 11 Eylül 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 11 Eylül 2024
07:30 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Kötü Kan
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
02:30 Mucize Doktor
05:00 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 11 Eylül 2024
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Rüyanda Görürsün
22:00 Kızılcık Şerbeti
01:00 Rüyanda Görürsün
02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi