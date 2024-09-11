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  4. Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 11 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 11 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 11 Eylül çarşamba TV yayın akışı...

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 11 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 11 Eylül 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Durdurulamaz

21:45 Durdurulamaz

23:45 Yalan

02:15 Bizi Birleştiren Hayat

03:15 Taş Kağıt Makas

05:15 Kalbim Ege’de Kaldı

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 11 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 11 Eylül 2024

06:00 Dizi    

 07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 11 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 11 Eylül 2024

07:30 İlk Bakış

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Kötü Kan

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

02:30 Mucize Doktor

05:00 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 11 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 11 Eylül 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Rüyanda Görürsün

22:00 Kızılcık Şerbeti

01:00 Rüyanda Görürsün

02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

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