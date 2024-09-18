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  4. Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 18 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 18 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 18 Eylül çarşamba TV yayın akışı...

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 18 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 18 Eylül 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Güneşi Beklerken

05:00 Poyraz Karayel

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 18 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 18 Eylül 2024

06:00 Dizi    

 07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Gazete Magazin Yaz

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 18 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 18 Eylül 2024

07:30 İlk Bakış

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

01:45 Kötü Kan

04:15 Mucize Doktor

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 18 Eylül 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 18 Eylül 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Siyah Kalp

02:15 Kızılcık Şerbeti

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