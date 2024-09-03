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Bu apartmanda 6 bin kişi yaşıyor!

Polonya'da 1970'li yıllarda inşa edilen Falowiec apartman bloğu genişliği ile dikkat çekiyor. 800 metre genişliğindeki apartman, Avrupa'nın en geniş ikinci konut binası.

Bu apartmanda 6 bin kişi yaşıyor! - Sayfa 1

Polonya'da 1970'li yıllarda ilk sakinlerini ağırlamaya başlayan Falowiec apartman bloğu, 800 metre uzunluğunda.

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Bu apartmanda 6 bin kişi yaşıyor! - Sayfa 2

1792 daire bulunan apartman bloğunun içinde yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

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Bu apartmanda 6 bin kişi yaşıyor! - Sayfa 3

'Falowiec apartman bloğu, 800 metre uzunluğuyla Avrupa'nın en geniş ikinci konut binası konumunda.

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Bu apartmanda 6 bin kişi yaşıyor! - Sayfa 4

Üç ayrı otobüs durağının olduğu, dört bölüme ayrılmış, 11 katlı devasa binanın her bölümünde 110 daire yer alıyor.

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