Bu apartmanda 6 bin kişi yaşıyor!
Polonya'da 1970'li yıllarda inşa edilen Falowiec apartman bloğu genişliği ile dikkat çekiyor. 800 metre genişliğindeki apartman, Avrupa'nın en geniş ikinci konut binası.
Polonya'da 1970'li yıllarda ilk sakinlerini ağırlamaya başlayan Falowiec apartman bloğu, 800 metre uzunluğunda.
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1792 daire bulunan apartman bloğunun içinde yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.
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'Falowiec apartman bloğu, 800 metre uzunluğuyla Avrupa'nın en geniş ikinci konut binası konumunda.
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Üç ayrı otobüs durağının olduğu, dört bölüme ayrılmış, 11 katlı devasa binanın her bölümünde 110 daire yer alıyor.
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