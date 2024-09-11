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  4. Bu belirtiler akalazya habercisi olabilir! Akalazya nasıl tedavi edilir?

Bu belirtiler akalazya habercisi olabilir! Akalazya nasıl tedavi edilir?

Akalazya, yemek borusunun, mide tarafındaki kaslardan oluşan kapağında meydana gelen bozukluk sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Akalazya her yaşta gelişebilir, ancak en sık 30 ila 60 yaşları arasında görülür.

Bu belirtiler akalazya habercisi olabilir! Akalazya nasıl tedavi edilir? - Sayfa 1

Akalazya nedir?

Akalazya, yemek borusunun alt kısmındaki sfinkter kaslarının normal şekilde çalışmaması sonucunda, yemek borusu ile mide arasındaki geçişin normal şekilde gerçekleşmemesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

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Bu belirtiler akalazya habercisi olabilir! Akalazya nasıl tedavi edilir? - Sayfa 2

Akalazya belirtileri nelerdir?

Hastalarda katı ve özellikle de sıvı besinlerin yutulmasında zorluk

Hastalığın ilerleyen evrelerinde; yemek borusunda biriken yiyeceklerin akciğere kaçması sonucu bronşit, zatürre gibi tekrarlayan  enfeksiyonlar

Göğüs ağrısı

Öksürük

Geğirme

Hıçkırık

Mide ekşimesi

Boğazda dolgunluk hissi

Kilo kaybı akalazyanın belirtilerindendir.

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Bu belirtiler akalazya habercisi olabilir! Akalazya nasıl tedavi edilir? - Sayfa 3

Akalazya tanısı nasıl konur?

Akalazya tanısı; endoskopi, manometri, baryum yutma testi, endoskopik ultrasonografi (EUS), bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemleri kullanılarak teşhis edilir.

Tanı, bir gastroenterolog tarafından konulur.

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Bu belirtiler akalazya habercisi olabilir! Akalazya nasıl tedavi edilir? - Sayfa 4

Akalazya nasıl tedavi edilir?

İlaç tedavisi

Nitratlar ve kalsiyum kanal blokerleri gibi ilaçlar, alt özofageal sfinkterin gevşemesini teşvik ederek yutma güçlüğünü azaltabilir.

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