Bu belirtiler akalazya habercisi olabilir! Akalazya nasıl tedavi edilir?
Akalazya, yemek borusunun, mide tarafındaki kaslardan oluşan kapağında meydana gelen bozukluk sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Akalazya her yaşta gelişebilir, ancak en sık 30 ila 60 yaşları arasında görülür.
Akalazya nedir?
Akalazya, yemek borusunun alt kısmındaki sfinkter kaslarının normal şekilde çalışmaması sonucunda, yemek borusu ile mide arasındaki geçişin normal şekilde gerçekleşmemesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.
Akalazya belirtileri nelerdir?
Hastalarda katı ve özellikle de sıvı besinlerin yutulmasında zorluk
Hastalığın ilerleyen evrelerinde; yemek borusunda biriken yiyeceklerin akciğere kaçması sonucu bronşit, zatürre gibi tekrarlayan enfeksiyonlar
Göğüs ağrısı
Öksürük
Geğirme
Hıçkırık
Mide ekşimesi
Boğazda dolgunluk hissi
Kilo kaybı akalazyanın belirtilerindendir.
Akalazya tanısı nasıl konur?
Akalazya tanısı; endoskopi, manometri, baryum yutma testi, endoskopik ultrasonografi (EUS), bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemleri kullanılarak teşhis edilir.
Tanı, bir gastroenterolog tarafından konulur.
Akalazya nasıl tedavi edilir?
İlaç tedavisi
Nitratlar ve kalsiyum kanal blokerleri gibi ilaçlar, alt özofageal sfinkterin gevşemesini teşvik ederek yutma güçlüğünü azaltabilir.