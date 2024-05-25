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  4. Bu belirtiler huzursuz bacak sendromu habercisi olabilir!

Bu belirtiler huzursuz bacak sendromu habercisi olabilir!

Toplumda yaklaşık %5-15 oranında görülen bir rahatsızlık olan huzursuz bacak sendromunda, bacaklarda rahatsız edici hisle birlikte bacakları hareket ettirme isteği görülmektedir. Peki, huzursuz bacak sendromunun belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? İşte detaylar…

Bu belirtiler huzursuz bacak sendromu habercisi olabilir! - Sayfa 1

Huzursuz bacak sendromu nedir?

Huzursuz bacak sendromu, bireyin rahatsız edici bir his nedeniyle bacaklarını hareket ettirmek üzere kontrol edilemeyen bir ihtiyaç duyması ile ortaya çıkan, kronik bir hareket bozukluğudur. Huzursuz bacak sendromu Willis-Ekbom hastalığı olarak da bilinir.

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Bu belirtiler huzursuz bacak sendromu habercisi olabilir! - Sayfa 2

Huzursuz bacak sendromunun nedenleri nelerdir?

B vitamini eksikliği, folik asit eksikliği, demir eksikliği, magnezyum eksikliği, sigara ve alkol kullanımı, bazı ilaçlar, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, Parkinson hastalığı, damar hastalıkları, kas hastalıkları, yumuşak doku romatizmaları, stres, gebelik ve hareketsiz yaşam huzursuz bacak sendromunun nedenlerindendir.

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Bu belirtiler huzursuz bacak sendromu habercisi olabilir! - Sayfa 3

Huzursuz bacak sendromu belirtileri nelerdir?

Belirtiler genellikle dinlenme anında veya akşamları daha belirgin hale gelir.

 Bacaklarda karıncalanma, yanma veya elektriklenme hissi

Bacaklarda huzursuzluk veya rahatsızlık hissi

Bacaklarda sürekli bir istemsiz hareket hissi huzursuz bacak sendromunun belirtilerindendir.

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Bu belirtiler huzursuz bacak sendromu habercisi olabilir! - Sayfa 4

Huzursuz bacak sendromu tedavisi

 Tedavide öncelikle huzursuz bacak sendromuna neden olan temel faktörleri tedavi etmek gerekmektedir. (Örneğin, demir eksikliği, magnezyum eksikliği, stres yönetimi gibi) Diğer tedavi yöntemleri ise şu şekildedir.

Fiziksel aktivite düzenlemesi

Uyumadan önce rahatlatıcı egzersizler yapmak

Sıcak veya soğuk kompresler

Masaj ve gevşeme teknikleri

İlaç tedavileri

 

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