Bu belirtiler huzursuz bacak sendromu habercisi olabilir!
Toplumda yaklaşık %5-15 oranında görülen bir rahatsızlık olan huzursuz bacak sendromunda, bacaklarda rahatsız edici hisle birlikte bacakları hareket ettirme isteği görülmektedir. Peki, huzursuz bacak sendromunun belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? İşte detaylar…
Huzursuz bacak sendromu nedir?
Huzursuz bacak sendromu, bireyin rahatsız edici bir his nedeniyle bacaklarını hareket ettirmek üzere kontrol edilemeyen bir ihtiyaç duyması ile ortaya çıkan, kronik bir hareket bozukluğudur. Huzursuz bacak sendromu Willis-Ekbom hastalığı olarak da bilinir.
Huzursuz bacak sendromunun nedenleri nelerdir?
B vitamini eksikliği, folik asit eksikliği, demir eksikliği, magnezyum eksikliği, sigara ve alkol kullanımı, bazı ilaçlar, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, Parkinson hastalığı, damar hastalıkları, kas hastalıkları, yumuşak doku romatizmaları, stres, gebelik ve hareketsiz yaşam huzursuz bacak sendromunun nedenlerindendir.
Huzursuz bacak sendromu belirtileri nelerdir?
Belirtiler genellikle dinlenme anında veya akşamları daha belirgin hale gelir.
Bacaklarda karıncalanma, yanma veya elektriklenme hissi
Bacaklarda huzursuzluk veya rahatsızlık hissi
Bacaklarda sürekli bir istemsiz hareket hissi huzursuz bacak sendromunun belirtilerindendir.
Huzursuz bacak sendromu tedavisi
Tedavide öncelikle huzursuz bacak sendromuna neden olan temel faktörleri tedavi etmek gerekmektedir. (Örneğin, demir eksikliği, magnezyum eksikliği, stres yönetimi gibi) Diğer tedavi yöntemleri ise şu şekildedir.
Fiziksel aktivite düzenlemesi
Uyumadan önce rahatlatıcı egzersizler yapmak
Sıcak veya soğuk kompresler
Masaj ve gevşeme teknikleri
İlaç tedavileri