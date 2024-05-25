Bu belirtiler huzursuz bacak sendromu habercisi olabilir!

Huzursuz bacak sendromu nedir?

Huzursuz bacak sendromu, bireyin rahatsız edici bir his nedeniyle bacaklarını hareket ettirmek üzere kontrol edilemeyen bir ihtiyaç duyması ile ortaya çıkan, kronik bir hareket bozukluğudur. Huzursuz bacak sendromu Willis-Ekbom hastalığı olarak da bilinir.