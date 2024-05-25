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  4. Bu belirtilere dikkat! B1 vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz

Bu belirtilere dikkat! B1 vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz

B1 vitamini (Tiamin) suda çözünen ve insan vücudunda depolanmayan bir vitamindir. B1 vitamininin en önemli görevi besinlerin enerjiye çevrilmesine yardımcı olmasıdır. Peki, B1 vitamini hangi besinlerde bulunur. B1 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? B1 vitamininin faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Bu belirtilere dikkat! B1 vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz - Sayfa 1

B1 vitamini nedir?

B1 vitamini, büyüme ve gelişmeyi destekleyen, hücrelerin fonksiyonu için görevli bir vitamindir. Temel görevi tüketilen besinleri vücutta enerjiye dönüştürmek olan B1 vitamini, B grubu vitaminleri ve C vitamini gibi suda çözünen bir vitamindir.

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Bu belirtilere dikkat! B1 vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz - Sayfa 2

B1 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B1 vitamini; ceviz, fındık, yumurta, koyun eti, süt, sığır eti,  mercimek, nohut, mercimek, tam buğday unu, kepekli tahıllar gibi besinlerde bulunur.

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Bu belirtilere dikkat! B1 vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz - Sayfa 3

B1 vitamini eksikliği belirtileri

İştah kaybı

İştah kaybına bağlı olarak kilo kaybı

Tükenmişlik hissi

Sinirlilik

Bilinç bulanıklığı

Kol ve bacaklarda karıncalanma

Bulanık görme

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Bu belirtilere dikkat! B1 vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz - Sayfa 4

B1 vitamini eksikliği tedavisi nasıldır?

B1 vitamini tedavisi için tek çözüm yolu tiamin takviyesidir. Semptomlar ciddi değilse sağlıklı ve yeterli beslenme programları ile sorun çözülebilir.

Ancak sinir sistemine kadar ilerlemiş ciddi belirtiler varsa ağızdan veya enjeksiyon yoluyla B1 vitamini (tiamin) desteği gereklidir.

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