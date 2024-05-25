Bu belirtilere dikkat! B1 vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz
B1 vitamini (Tiamin) suda çözünen ve insan vücudunda depolanmayan bir vitamindir. B1 vitamininin en önemli görevi besinlerin enerjiye çevrilmesine yardımcı olmasıdır. Peki, B1 vitamini hangi besinlerde bulunur. B1 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? B1 vitamininin faydaları nelerdir? İşte detaylar...
B1 vitamini nedir?
B1 vitamini, büyüme ve gelişmeyi destekleyen, hücrelerin fonksiyonu için görevli bir vitamindir. Temel görevi tüketilen besinleri vücutta enerjiye dönüştürmek olan B1 vitamini, B grubu vitaminleri ve C vitamini gibi suda çözünen bir vitamindir.
B1 vitamini hangi besinlerde bulunur?
B1 vitamini; ceviz, fındık, yumurta, koyun eti, süt, sığır eti, mercimek, nohut, mercimek, tam buğday unu, kepekli tahıllar gibi besinlerde bulunur.
B1 vitamini eksikliği belirtileri
İştah kaybı
İştah kaybına bağlı olarak kilo kaybı
Tükenmişlik hissi
Sinirlilik
Bilinç bulanıklığı
Kol ve bacaklarda karıncalanma
Bulanık görme
B1 vitamini eksikliği tedavisi nasıldır?
B1 vitamini tedavisi için tek çözüm yolu tiamin takviyesidir. Semptomlar ciddi değilse sağlıklı ve yeterli beslenme programları ile sorun çözülebilir.
Ancak sinir sistemine kadar ilerlemiş ciddi belirtiler varsa ağızdan veya enjeksiyon yoluyla B1 vitamini (tiamin) desteği gereklidir.