Bu belirtilere dikkat! B1 vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz

B1 vitamini nedir?

B1 vitamini, büyüme ve gelişmeyi destekleyen, hücrelerin fonksiyonu için görevli bir vitamindir. Temel görevi tüketilen besinleri vücutta enerjiye dönüştürmek olan B1 vitamini, B grubu vitaminleri ve C vitamini gibi suda çözünen bir vitamindir.