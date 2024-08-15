Bu belirtilere dikkat! Uzmanı uyardı: Mide kanseri erken evrede belirti göstermiyor
Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Orçun Yalav, mide kanserinin dünya genelinde kansere bağlı ölümlerde 4., ülkemizde 5. sırada yer aldığını bildirerek, mide kanserinin erken evrede belirti göstermediğini söyledi.
Mide kanseri erken evrede belirti vermediği için erken teşhisi de zor oluyor. Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Orçun Yalav, açıklamalarda bulunup hastalığın ilk belirtilerinin karın ağrısı, mide yanması, dışkıda kan, yorgunluk ve halsizlik olduğunu söyledi.
Mide kanserinin erken aşamalarda fazla belirti göstermediğine, bu nedenle de geç teşhis konulduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yalav, “Kanserin başlıca belirtileri karın ağrısı, mide yanması, hazımsızlık gibi sindirim sorunları, iştahsızlık ve kilo kaybı. Bunların yanı sıra dışkının siyah veya katran renginde olmasına neden olan kanamalar, yorgunluk, halsizlik gibi demir eksikliği göstergeleri, ileri evrede ise yutma güçlüğü, bulantı ve kusma, karın içinde su sıvı toplanması anlamına gelen karın çevresinde genişleme gibi belirtilere dikkat edilmeli” dedi.
“Beslenme çok önemli”
Mide kanserinin kesin nedeni bilinmediğini hatırlatan Doç. Dr. Yalav, “Bir dizi risk faktörü bu hastalığın gelişimine katkıda bulunabilir. Bu faktörler genetik ve çevresel faktörler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Genetik faktörleri değiştirmek mümkün değildir ancak çevresel faktörlerden bazı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak bu hastalığın riskini en aza indirebilirsiniz” diye konuştu.
“Sigara ve alkolü tamamen bırakın”
Risklere değinen Doç. Dr. Yalav, mide bakterisi olan “Helicobacter pylori”nin mide mukozasında uzun süreli enfeksiyona neden olarak risk artıracağını belirtti. Mide kanseri riskini tetikleyecek yiyecekler hakkında bilgiler veren Yalav, “Turşu gibi çok fazla tuzlu yiyecekler ve sucuk, salam gibi işlenmiş etler yemenin ayrıca sebze ve meyve bakımından yetersiz beslenmenin, sigara ve alkol kullanmanın mide kanseri riskini arttırabilir. Bu risk faktörlerini azaltmak için tuzlu ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Bunların yerine taze sebze, meyve, bol lif içeren tam tahılları da alarak dengeli ve sağlıklı beslenin. Sigara ve alkolü sınırlayın ya da tamamen bırakın. Özellikle ailede mide kanseri öyküsü varsa, erken teşhis konulabilmesi için düzenli doktor kontrolleri ve tarama testleri yaptırın. Düzenli egzersiz yapın, uykunuzu yeterli alın ve stresi azaltmaya çalışın” ifadelerini kullandı.