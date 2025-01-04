Bu belirtileri göz ardı etmeyin! İşte, anevrizmanın 14 belirtisi
Aort ve beyin damar çeperlerinin bazı nedenlere bağlı olarak zayıflaması, genişlemesi ve bu alanlarda baloncuklar oluşmasıdır. Peki, anevrizma belirtileri nelerdir? Hangi faktörler anevrizmayı tetikler? Anevrizma nasıl tedavi edilir? İşte, anevrizmaya dair detaylar...
Anevrizma nedir?
Anevrizma, bir atardamarın duvarının zayıflamasına bağlı genişleyerek balonlaşmasıdır.
Anevrizmanın belirtileri nelerdir?
1- Anevrizmanın görüldüğü bölgede ağrı
2- Anevrizmanın görüldüğü bölgede kanamalar
3- Şiddetli baş ağrısı
4- Baş dönmesi
5- Denge kaybı
6- Bilinç kaybı
7- Kalp atışının normalden yüksek olması
8- Düşük tansiyon
9- Mide bulantısı ve kusma
10- İrileşmiş göz bebekleri
11- Işığa karşı hassasiyet
12- Boyun sertliği
13- Epilepsi nöbetleri
14- Yüzün bir tarafında uyuşukluk anevrizmanın belirtilerindendir.
Anevrizmanın nedenleri nelerdir?
Hipertansiyon (yüksek tansiyon), ateroskleroz (damar sertliği), beyin tümörleri, genetik, yaş, düzensiz beslenme, sigara kullanımı ve stres anevrizmanın nedenleri arasındadır.
Anevrizmanın kanama riski nedir?
Anevrizmanın boyutu, şekli ve yeri kanama riskini artırır. Anevrizma duvarları zayıfladıkça ve büyüdükçe, kanama riski artar.7-10 mm veya daha büyük anevrizmaların kanama riski daha yüksektir. Öte yandan anevrizma yeri de önemlidir. Örneğin, beyin atardamarlarının tabanında yer alan anevrizmaların kanama riski daha yüksek olabilir.