Bu belirtileri göz ardı etmeyin! İşte, anevrizmanın 14 belirtisi

Anevrizmanın kanama riski nedir?

Anevrizmanın boyutu, şekli ve yeri kanama riskini artırır. Anevrizma duvarları zayıfladıkça ve büyüdükçe, kanama riski artar.7-10 mm veya daha büyük anevrizmaların kanama riski daha yüksektir. Öte yandan anevrizma yeri de önemlidir. Örneğin, beyin atardamarlarının tabanında yer alan anevrizmaların kanama riski daha yüksek olabilir.