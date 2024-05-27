Bu besinler kalp sağlığını koruyor!
Sağlıklı ve uzun bir yaşam için kalp sağlığının korunması büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı beslenerek kalp sağlığını korumak mümkün. Peki, kalp sağlığı için hangi besinler tüketilmelidir? İşte detaylar...
Kalp sağlığı için nasıl beslenmeliyiz?
Daha az doymuş yağ tüketin
Yağlı etleri ve yüksek yağlı süt ürünlerini azaltın. Pizza, hamburger ve kremalı soslar gibi gıdaları sınırlayın.
Tuzu azaltın
Bir ürünü alırken, "Besin Değerleri" etiketini okuyun ve sodyum oranı daha düşük olan yiyecekleri seçin. Bazı konserve çorbalar, konserve sebzeler, paketlenmiş yemekler ve atıştırmalık yiyecekler gibi "düşük sodyum" veya "tuz eklenmemiş" olarak etiketlenen yiyecekleri arayın.
Daha fazla lif alın
Beslenmenize lif eklemek için sebze, meyve, fasulye ve tam tahıllar tüketin.
Sebze ve meyve tüketin
Taze, dondurulmuş, konserve veya kurutulmuş seçenekler de dahil olmak üzere çeşitli sebze ve meyveler tüketin. Bu sebze ve meyveleri şöyle sıralayabiliriz:
Domates, lahana, bamya ve havuç gibi taze sebzeler
Marul, ıspanak,ve lahana gibi yapraklı yeşillikler
Sodyum oranı düşük sebzeler
Brokoli veya karnabahar gibi hazırlanışında tereyağı veya sos eklenmemiş sebzeler
Elma, portakal, muz, mango gibi taze meyveler
İlave şeker içermeyen dondurulmuş veya kurutulmuş meyveler
Tam Tahıllı ürünler tüketin
Tam tahıllı ekmek ve simit
Yulaf ezmesi veya kıyılmış buğday gibi şeker ilavesiz tam tahıllı sıcak veya soğuk kahvaltılık gevrekler
Kahverengi pirinç, kinoa veya yulaf gibi tam tahıllar
Tam buğdaylı veya tam tahıllı makarna ve kuskus