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Bu besinler kalp sağlığını koruyor!

Sağlıklı ve uzun bir yaşam için kalp sağlığının korunması büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı beslenerek kalp sağlığını korumak mümkün. Peki, kalp sağlığı için hangi besinler tüketilmelidir? İşte detaylar...

Bu besinler kalp sağlığını koruyor! - Sayfa 1

Kalp sağlığı için nasıl beslenmeliyiz?

Daha az doymuş yağ tüketin

Yağlı etleri ve yüksek yağlı süt ürünlerini azaltın. Pizza, hamburger ve kremalı soslar gibi gıdaları sınırlayın.

Tuzu azaltın

Bir ürünü alırken, "Besin Değerleri" etiketini okuyun ve sodyum oranı daha düşük olan yiyecekleri seçin. Bazı konserve çorbalar, konserve sebzeler, paketlenmiş yemekler ve atıştırmalık yiyecekler gibi "düşük sodyum" veya "tuz eklenmemiş" olarak etiketlenen yiyecekleri arayın.

Daha fazla lif alın

Beslenmenize lif eklemek için sebze, meyve, fasulye ve tam tahıllar tüketin.

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Bu besinler kalp sağlığını koruyor! - Sayfa 2

Sebze ve meyve tüketin

Taze, dondurulmuş, konserve veya kurutulmuş seçenekler de dahil olmak üzere çeşitli sebze ve meyveler tüketin. Bu sebze ve meyveleri şöyle sıralayabiliriz:

Domates, lahana, bamya ve havuç gibi taze sebzeler

Marul, ıspanak,ve lahana gibi yapraklı yeşillikler

Sodyum oranı düşük sebzeler

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Bu besinler kalp sağlığını koruyor! - Sayfa 3

Brokoli veya karnabahar gibi hazırlanışında tereyağı veya sos eklenmemiş sebzeler

Elma, portakal, muz, mango gibi taze meyveler

İlave şeker içermeyen dondurulmuş veya kurutulmuş meyveler

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Bu besinler kalp sağlığını koruyor! - Sayfa 4

Tam Tahıllı ürünler tüketin

Tam tahıllı ekmek ve simit

Yulaf ezmesi veya kıyılmış buğday gibi şeker ilavesiz tam tahıllı sıcak veya soğuk kahvaltılık gevrekler

Kahverengi pirinç, kinoa veya yulaf gibi tam tahıllar

Tam buğdaylı veya tam tahıllı makarna ve kuskus

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