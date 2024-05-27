Bu besinler kalp sağlığını koruyor!

Kalp sağlığı için nasıl beslenmeliyiz?

Daha az doymuş yağ tüketin

Yağlı etleri ve yüksek yağlı süt ürünlerini azaltın. Pizza, hamburger ve kremalı soslar gibi gıdaları sınırlayın.

Tuzu azaltın

Bir ürünü alırken, "Besin Değerleri" etiketini okuyun ve sodyum oranı daha düşük olan yiyecekleri seçin. Bazı konserve çorbalar, konserve sebzeler, paketlenmiş yemekler ve atıştırmalık yiyecekler gibi "düşük sodyum" veya "tuz eklenmemiş" olarak etiketlenen yiyecekleri arayın.

Daha fazla lif alın

Beslenmenize lif eklemek için sebze, meyve, fasulye ve tam tahıllar tüketin.