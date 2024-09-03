Bu çiçeği görürseniz sakın koparmayın! Cezası büyük!
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahile renk katan bir çiçek neslinin tükenme tehdidi altında olması nedeniyle koruma altında. Bu çiçeği korumak için ise tedbirler bir hayli sert, cezası dudak uçuklatıyor.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahile renk katan ve nesli tükenme tehdidi altında olduğu için koruma altına alınan kum zambaklarını kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor.
Yaklaşık 16 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Kocaali ilçesi dünya genelinde nesli tükenmekte olan kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında kendiliğinden yetişen ve nesli tükenmekte olan çiçekler, görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor.
Endemik bitki türü olan kum zambakları Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altına alındı. Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de farklı noktalarda uyarı levhaları bulunuyor. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan kum zambaklarına zarar verici herhangi bir eylemin ise 380 bin liralık cezası bulunuyor.
Ellinden geldiği kadar sahildeki çiçeklerin temizliğini yaptığını aktaran Fatma Zehir, “Kum zambaklarımız Kocaalimizin en değerli bitki örtülerinden birisidir. Vitaminini deniz suyu ve kumdan alan bitkimizdir. Elimizden geldiği kadar doğa ve çevremize özen göstermeye çalışarak bu değerli bitkimize bakım yapıyoruz. Bütün inşalarımızdan ve Kocaali halkımızdan beklentimiz; bu değerli mirasımıza sahip çıkmamız. Çünkü bu her yerde yetişen bir bitki değil. Allah'ın takdiri, kumda yetişen bir güzellik. Elimizden geldiğince bunlara sahip çıkalım, bakalım. Zaten koparmanın cezası fazla. İlk olarak doğamızı ve sonrasında da cezayı göz önünde bulundurarak bu bitkimizi koruyalım. Biz korumazsak hiç kimse korumaz, biz koruyacağız ki herkes korusun” dedi.