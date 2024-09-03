Bu çiçeği görürseniz sakın koparmayın! Cezası büyük!

Ellinden geldiği kadar sahildeki çiçeklerin temizliğini yaptığını aktaran Fatma Zehir, “Kum zambaklarımız Kocaalimizin en değerli bitki örtülerinden birisidir. Vitaminini deniz suyu ve kumdan alan bitkimizdir. Elimizden geldiği kadar doğa ve çevremize özen göstermeye çalışarak bu değerli bitkimize bakım yapıyoruz. Bütün inşalarımızdan ve Kocaali halkımızdan beklentimiz; bu değerli mirasımıza sahip çıkmamız. Çünkü bu her yerde yetişen bir bitki değil. Allah'ın takdiri, kumda yetişen bir güzellik. Elimizden geldiğince bunlara sahip çıkalım, bakalım. Zaten koparmanın cezası fazla. İlk olarak doğamızı ve sonrasında da cezayı göz önünde bulundurarak bu bitkimizi koruyalım. Biz korumazsak hiç kimse korumaz, biz koruyacağız ki herkes korusun” dedi.