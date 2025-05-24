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  4. Bu çiçeği koparan yandı: Cezası yarım milyondan fazla

Bu çiçeği koparan yandı: Cezası yarım milyondan fazla

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 557 bin 212 TL ceza kesiliyor.

Bu çiçeği koparan yandı: Cezası yarım milyondan fazla - Sayfa 1

Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Bu çiçeği koparan yandı: Cezası yarım milyondan fazla - Sayfa 2

Gölü, ekoturizme kazandırmak amacıyla bölgede bir orman parkı ve mesire alanı oluşturuldu.

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Bu çiçeği koparan yandı: Cezası yarım milyondan fazla - Sayfa 3

2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, 'Lotus çiçeği' olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri gelenlerin ilgisini çekiyor.

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Bu çiçeği koparan yandı: Cezası yarım milyondan fazla - Sayfa 4

Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer, suyun dibindeki çamurda kökleniyor, yeşil yaprakların içinden aydınlık ile buluşuyor.

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