Bu da Güneydoğu'nun Likya Yolu!

"Doğanın ve tarihin buluşma noktası"

Likya Yolu’nun popülerliğiyle bilinen Türkiye, Fırat Yolu ile farklı bir doğa yürüyüşü deneyimi sunmayı hedefliyor. Yol boyunca İnbaşı Mağaraları ve su değirmenleri gibi tarihi durakların yanı sıra, bölgeye özgü bitki örtüsü ve benzersiz manzaralar eşliğinde yürüyüş yapan doğaseverler, bu rotanın etkileyici atmosferiyle unutulmaz anlar yaşadı. Fırat Yolu, doğayla iç içe bir deneyim sunarken, aynı zamanda zengin bir kültürel yolculuğa da imkan tanıyor. Grup yöneticisi Ayhan Taş, bu projeyle Şanlıurfa’nın doğal güzelliklerini ve Anadolu’nun sıcak misafirperverliğini tanıtmayı amaçladıklarını aktardı.